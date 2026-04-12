از هنرمندان کرمانشاهی فعال در روزهای جنگ تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین فرماندار شهرستان کرمانشاه عصر یکشنبه به همراه بیژن مرادی شهردار و پوریا جلالی معاون فرهنگی شهرداری، با حضور در منازل برخی هنرمندان، از تلاش‌های آنان در ایام اخیر تقدیر کردند.

وی در حاشیه این دیدارها با اشاره به ابعاد مختلف جنگ اخیر اظهار کرد: این رویداد تنها محدود به حوزه نظامی نبود و در کنار آن، فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز نقش مهمی در روایت و تبیین شرایط داشت.

فرماندار کرمانشاه افزود: حضور در جمع هنرمندان با هدف قدردانی از افرادی انجام شد که در این ایام، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، در تولید آثار هنری نقش‌آفرینی کردند.

وی ادامه داد: این همراهی از روزهای ابتدایی جنگ شکل گرفت و موجب شد هنرمندان با انگیزه بیشتری در این عرصه فعالیت داشته باشند و آثار قابل توجهی تولید کنند.

در جریان این دیدارها، از جمعی از هنرمندان حوزه‌های نمایش، موسیقی و عکاسی که در این ایام فعالیت مؤثری داشتند، با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.

مبین در پایان با تأکید بر اهمیت نقش هنرمندان گفت: جامعه هنری استان همواره در بزنگاه‌های مهم حضوری اثرگذار داشته و شایسته تقدیر و حمایت است.