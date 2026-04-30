به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرد: مسکو هیچ دادهای ندارد که نشان دهد ایران بهدنبال دستیابی به سلاح هستهای است.
وی افزود: درگیری در خاورمیانه در آینده قابل پیشبینی پایان نخواهد یافت.
این مقام روس با بیان اینکه اروپا در حال حاضر مانند دوران پیش از جنگ جهانی دوم در حال نظامی سازی است، گفت: ثبات و امنیت روسیه به طور مستقیم با دستیابی به اهداف عملیات ویژه نظامی مرتبط است. دشمنان روسیه اذعان دارند که صنعت دفاعی روسیه در نتیجه نوسازی به طور قابل توجهی متحول شده است.
مدودف افزود: دهها کشور غربی بهطور مستقیم در جنگ با روسیه مشارکت دارند. در حال حاضر، اتحادیه اروپا را افراد نادان، مخرب و کوتهفکر رهبری میکنند. رهبری اتحادیه اروپا دچار توهم جنگ با روسیه شده است.
وی گفت: سطح کنونی تعامل میان روسیه و اروپا فاجعهبار است و از دست رفتن سطح پیشین روابط مایه تأسف است. میزان بیاعتمادی متقابل میان روسیه و اروپا حتی در صورت پایان درگیری نیز بسیار عظیم خواهد بود.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه با بیان اینکه سناریوی آخرالزمان هستهای واقعاً ممکن است، افزود: روسیه دهها نمونه از تسلیحات پیشرفته در اختیار دارد که هنوز درباره آنها بهطور علنی صحبت نشده است.
