به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مرادی، مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان روز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای مهم و فوری خطاب به معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های یازده‌گانه استان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها، نسبت به شرایط مساعد رشد محصولات کشاورزی و همزمان آن، تهدیدات ناشی از علف‌های هرز و بیماری‌های قارچی هشدار داد.

بارش‌های مناسب؛ فرصتی برای کشاورزی و هشداری برای مبارزه با آفات

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به بارش‌های بسیار مناسب و تداوم رحمت الهی در سطح استان، قطعاً شرایط برای رشد انواع محصولات کشاورزی (محصولات زراعی) علی‌الخصوص غلات، بیش از پیش مهیا شده است.

این شرایط مطلوب بارندگی که نویدبخش سالی پربرکت برای کشاورزان استان است، همزمان زمینه را برای رشد علف‌های هرز و شیوع آفات و بیماری‌های قارچی نیز فراهم کرده است.

هشدار درباره زنگ زرد گندم در مناطق جنوبی استان

بر اساس این اطلاعیه، در چنین شرایطی شاهد رشد انواع علف‌های هرز و شیوع آفات و بیماری‌های قارچی به ویژه زنگ زرد گندم در مزارع و مناطق جنوبی استان خواهیم بود.

زنگ زرد گندم از جمله بیماری‌های خطرناک و خسارت‌زای مزارع غلات است که در صورت عدم کنترل به موقع، می‌تواند خسارات سنگینی به محصولات کشاورزی وارد کند.

تأکید ریاست سازمان بر مقابله با تهدیدات زراعی

مصطفی مرادی، مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین روز جمعه به رسانه‌ها گفت: این اطلاعیه حسب دستور و تأکیدات مؤکد ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، صادر شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، ضروری است مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها اقدامات لازم و ضروری را برای مقابله با رشد علف‌های هرز و جلوگیری از بیماری‌های قارچی به ویژه زنگ زرد به کار گیرند.

هماهنگی با فرمانداران، بخشداران و دستگاه‌های مرتبط

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها موظف شده‌اند ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با فرمانداران، بخشداران، معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، با بسیج همه امکانات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را اجرایی کنند.