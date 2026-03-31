مبارزه با سن غلات در ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از تداوم فعالیت‌های این سازمان در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد و اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با بسیج نیروهای تخصصی، اجرایی و نظارتی، بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی به بخش کشاورزی و تامین نیازهای مردم است و هیچ‌گونه تعطیلی در حوزه‌های عملیاتی این سازمان وجود ندارد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی، بیان کرد: استان همدان به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور، نقش بسزایی در تولید محصولات اساسی ایفا می‌کند از این رو، در ایام نوروز نیز برنامه‌ریزی دقیقی برای اطمینان از استمرار تولید، مدیریت کالاهای اساسی و حفاظت از عرصه‌های تولید در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در تعطیلات نوروزی چهار برنامه محوری دنبال شد، ادامه داد: این برنامه‌ها شامل پایش و مبارزه با آفت سن غلات، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، تامین و نظارت بر توزیع مواد پروتئینی و کالاهای اساسی و همچنین ترویج و آموزش عملی بهره‌برداران در عرصه‌های تولیدی بود.

وی در خصوص پایش آفت سن غلات، افزود: عملیات رصد، پایش و مبارزه با آفت سن غلات در سطح وسیعی از اراضی زراعی شامل بیش از ۵۰۰ هزار هکتار، در حال انجام است و اکیپ‌های تخصصی حفظ نباتات در تمامی شهرستان‌ها به صورت مستمر مزارع گندم و جو را پایش می‌کنند تا در صورت مشاهده کانون‌های آلودگی، اقدامات کنترلی لازم در اسرع وقت انجام شود.

بهراملو تاکید کرد: مبارزه به‌موقع با آفت سن غلات تأثیر مستقیمی در افزایش کیفیت و کمیت محصول، به ویژه گندم، دارد و از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی سازمان برای صیانت از تولیدات کشاورزی استان محسوب می‌شود.

وی در پایان افزود: با توجه به بارندگی‌های مناسب و دمای نسبی پایین در روزهای اخیر، تاکنون طغیان جدی این آفت در مزارع استان مشاهده نشده است، اما تیم‌های تخصصی به صورت روزانه مزارع را رصد می‌کنند تا در صورت مشاهده اولین نشانه‌ها، عملیات مبارزه سریعاً آغاز شود.