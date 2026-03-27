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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

شهروندان در صورت بروز قطعی برق نگران نباشند

شهروندان در صورت بروز قطعی برق نگران نباشند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران با تأکید بر اینکه شهروندان در صورت بروز قطعی برق نگران نباشند، گفت: با وجود خسارت‌ها، هیچ مشترکی در حال حاضر بدون برق نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران با اشاره به خسارت وراد شده به شبکه برق تهران اظهار کرد: در استان تهران در حوزه شبکه توزیع، حدود یک و نیم همت به شبکه‌های برق خسارت وارد شده است که این موضوع فارغ از خطوط انتقال و خطوط فوق توزیع است.

وی افزود: علی رغم خسارت ، هیچ مشترکی در حال حاضر بدون برق نیست و روشنایی شهر تهران به‌طور کامل برقرار است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران در پایان تشریح کرد: شهروندان در صورت بروز قطعی برق نگران نباشند، زیرا شرایط تحت کنترل است و می‌توانند از طریق سامانه فوریت‌های برق با شماره ۱۲۱ موضوع را پیگیری کنند.

کد مطلب 6784891
طیبه بیات

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      احسنت بر شما زحمت کشان خداقوت عزیزان در این شرایط این چهار چیز مهم است . اب و برق و نان و کلید . سه تای اولی را مردم با همت خودشان باید پایدار نگه دارند کلید هم بالاخره دست کسی که برنده بشود خواهد ماند . پس همه پشت هم باشیم . و امید و توکل به خداوند یگانه داشته باشیم .

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