خسارت ۳۳ میلیاردی سامانه بارشی اخیر به شبکه توزیع برق فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جلایر با اشاره به خسارت باد و باران به تأسیسات برق استان گفت: شهرستان‌های مهر، لامرد، لارستان، جهرم، قیروکارزین و کازرون بیشترین خسارت ناشی از طوفان اخیر را متحمل شده‌اند.

وی اظهار داشت: در طول فعالیت سامانه بارشی، گروه‌های فنی، عملیاتی برق با تجهیزات کامل و به صورت شبانه‌روزی در آماده باش بودند و با تلاش آن‌ها، شبکه‌های آسیب دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی، ترمیم و برق تمامی مناطق مجدد برقرار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس شکستگی و تخریب پایه‌ها، آسیب دیدگی کابل‌های خود نگهدار، سوختن و سقوط ترانسفورماتورها را از جمله خسارات وارد آمده به شبکه در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در جریان طوفان اخیر عنوان کرد.

جلایر گفت: همکاران و گروه‌های عملیاتی به صورت شبانه روزی در حال رصد و پایش شبکه هستند تا در صورت بروز خسارت و آسیب احتمالی به خطوط توزیع برق، موارد را بررسی کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام به تأمین برق مشترکان نمایند.

وی ادامه داد: کماکان ۱۱۵ گروه عملیاتی شامل گروه‌های اتفاقات و پشتیبان، ۳۳۸ نیروی ماهر فنی و پشتیبان و ۱۱۵ دستگاه خودروی اتفاقات در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برای حفظ پایداری شبکه و تأمین رفاه و آرامش شهروندان در ۲۷ شهرستان فارس به صورت شبانه روزی در حالت آماده باش هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس تصریح کرد: شهروندان گرامی در صورت بروز هر گونه خاموشی و خسارت ناشی از طوفان و بارندگی به شبکه توزیع برق، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه ۱۲۱ به مرکز اتفاقات این شرکت اعلام کنند و همکاران این شرکت به محض دریافت اطلاعات، در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع خاموشی و عادی سازی شبکه اقدام خواهند کرد.