خسارت ۱۷۰ میلیارد ریالی سیل به کشاورزی سوادکوه؛ ۲۰ سردهنه تخریب شد

عباسعلی پورمند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سیل در هفتم فروردین‌ماه سال جاری، اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های آبیاری و اراضی کشاورزی منطقه وارد کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ سردهنه سنتی در این سیلاب تخریب شده است، افزود: برآورد اولیه خسارت واردشده به این بخش حدود ۴۰ میلیارد ریال است.

پورمند ادامه داد: همچنین تخریب حدود ۸۵۰ متر از نهرها و کانال‌های خاکی به‌همراه انباشت گل‌ولای و سنگ در مسیر آب، خسارتی در حدود ۳۰ میلیارد ریال به شبکه انتقال آب کشاورزی وارد کرده است.

وی با اشاره به شدت خسارات در برخی نقاط، تصریح کرد: دیواره و بند روستای «اتو» نیز به‌شدت آسیب دیده که برآورد می‌شود حدود ۱۰۰ میلیارد ریال خسارت به این بخش وارد شده باشد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه در ادامه به خسارات واردشده به اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در پی این سیلاب، حدود ۳ هکتار از شالیزارهای منطقه با گل‌ولای و سنگ پوشیده شده و نیازمند پاکسازی و آماده‌سازی مجدد برای کشت است.

وی با تأکید بر حساسیت زمانی در فصل زراعی برنج افزود: با توجه به آغاز فصل کشت، تأمین سریع آب برای کشاورزان ضروری است و در همین راستا حدود ۲ کیلومتر لوله پلی‌اتیلن برای بازسازی و احیای شبکه آبیاری مورد نیاز است.

پورمند در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با ستاد مدیریت بحران استان انجام شده و درخواست تأمین اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز برای جبران خسارات و بازسازی زیرساخت‌ها به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.