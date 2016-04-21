حکایت «باران» از خشکسالی تا سیلاب/ اینجا بود و نبودت خسارت است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مصطفی معظمی گودرزی: معمولاً بارش باران موجب خوشحالی مردم می‌شود، چون باران رحمت الهی است و با خود خرمی و سرسبزی به همراه دارد و علاوه بر سیراب شدن زمین‌های تشنه پدیدآورنده طبیعتی زیبا و دل‌نشین نیز خواهد شد.

بارش‌هایی که برای دلفان به تهدید تبدیل شد

اما اگر نتوان از نعمت الهی به‌خوبی و درستی استفاده کرد و زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم فراهم نباشد این فرصت به یک تهدید و بحران تبدیل می‌شود و در حالی می‌توانست زمینه رشد و شکوفایی تولید، اقتصاد و ... را با خود داشته باشد برعکس ویرانی، خسارت و عقب‌افتادگی را برای آن منطقه به وجود خواهد آورد.

پدیده خشک‌سالی و خسارات ناشی از آن در چند سال اخیر موجب نگرانی مردم به‌ویژه کشاورزان شهرستان دلفان شده بود و با توجه به اینکه اقتصاد اول در این منطقه محروم کشاورزی است و درآمد ۸۰ درصد مردمان آن از این راه به دست می‌آید بروز پدیده خشک‌سالی ضربه بسیار سنگینی را به کشاورزان این منطقه وارد کرده بود چراکه ۱۱۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان تنها هزار هکتار آبی بوده و مابقی آن به‌صورت دیم و سنتی کشت می‌شود.

بارش‌های خوب سال زراعی جاری طی روزهای اخیر موجی از خوشحالی را در بین مردم به‌ویژه کشاورزان دلفانی به وجود آورد و نوید سالی پربار برای محصولات کشاورزی را می‌داد اما متأسفانه به دلیل ضعف زیرساخت‌های موجود از قبیل سدهای خاکی و بتنی برای مهار آب ناشی از باران این فرصت استثنایی به یک تهدید جدی و یک بحران تبدیل شد و خساراتی جدید به سایر زیرساخت‌های این شهرستان محروم و کمتر توسعه‌یافته وارد کرد و مشکلاتی فراوان را به سایر مشکلات و کمبودهای گذشته اضافه شد.

ویرانی‌هایی که سیلاب از خود بر جای گذاشت

میزان بارندگی از ابتدای مهرماه سال زراعی امسال تا اواخر فروردین ۹۵ حدود ۶۲۶ میلی‌متر بوده که به گفته کارشناسان این میزان بارندگی نسبت به سالیان گذشته بی‌سابقه است.

این میزان بارش باران موجب بروز ۲ مرحله سیل در سطح این شهرستان شد و ویرانی‌هایی را با خود به همراه داشت و آبادانی های گذشته را نیز از بین برد.

سیل چند روز گذشته علاوه بر اینکه به سایر طرح‌های زیربنایی شهرستان از قبیل راه، برق، مخابرات و ... خسارت وارد کرد موجب تخریب بسیاری از منازل مسکونی به‌ویژه روستایی شد و خسارت‌های زیادی نیز به منازل و واحدهای تجاری در مسیر سیلاب نیز وارد کرد.

خسارت۳۴۰ میلیارد ریالی به بخش کشاورزی دلفان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان با ابراز نگرانی از خسارات وارده به بخش کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: متأسفانه خسارت وارده به زیر بخش‌های کشاورزی، باغات و مزارع، پرورش ماهی و بخش دام به میزان ۳۴۰ میلیارد ریال بوده شده است.

فرشاد بابایی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در شهرستان دلفان در سنوات گذشته هیچ‌گونه سدی احداث نشده است افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات و معضلات این شهرستان نبود سد برای ذخیره آب و جلوگیری از سیلاب است که باید در آینده شاهد ساخت سد و آب‌بندها و اجرای پروژه‌های آبخیزداری و بندهای کوچک باشیم. این امر می‌تواند در آینده تهدید سیلاب را به یک فرصت برای استفاده از آب ذخیره‌شده برای مصارف کشاورزی تبدیل کند.

وی با اشاره به اینکه ما می‌توانیم با مهار بارندگی‌ها، سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب براثر همین بارندگی‌ها را داشته باشیم ادامه داد: امیدواریم با توجه به نگاه اقتصادی دولت یازدهم با تخصیص اعتبارات ویژه شاهد شکوفا شدن اقتصاد کشاورزی این منطقه محروم از کشور باشیم.

سیل ۳۳۱ میلیارد ریال به شهرداری نورآباد خسارت وارد کرد

شهردار نورآباد با اشاره به اینکه سیل اخیر خسارات فراوانی به شهر نورآباد وارد کرده است گفت: این سیل خسارات زیادی به تأسیسات مکانیکی و برقی و تأسیسات شهری نورآباد وارد کرد به‌طوری‌که ۳۳۱ میلیارد ریال به این شهرداری خسارت واردشده است.

محمدحسین ستاری افزود: ازجمله این خسارات می‌توان به تخریب ۶۰ درصد پل آموزش‌وپرورش، ۱۰۰ درصد پل عابر پیاده کوچه مخابرات و ۱۰۰ درصد پل علی‌آباد به روستای چشمه خانی، دیواره ساحلی رودخانه بادآور، آسفالت معابر، مبلمان شهری و ... اشاره کرد.

وی مهم‌ترین علت تخریب سایر طرح‌های زیربنایی شهری را قدمت بالای ساخت آن‌ها عنوان کرد و افزود: اکثر پل‌هایی که ساخته‌شده مربوط به دهه‌های گذشته بوده و توان و ظرفیت پل‌های امروزی را ندارند و ضرورت دارد در صورت تأمین اعتبار این طرح‌ها را ترمیم کنیم تا بتواند در سایر حوادث غیرمترقبه مقاوم باشد.

شهردار نورآباد با اشاره به اینکه در مقابله با سیلاب باید کانال‌های انحرافی بیشتری برای هدایت سیلاب احداث شود افزود: شهرداری نورآباد توانست با کمترین امکانات و با کمک ستاد بحران شهرستان این وضعیت بحرانی را مدیریت کند و از تلاش‌های فرماندار شهرستان که ما را در برای کمک‌های متعدد در وضعیت بحران کمال قدردانی راداریم.

خسارت ۷۲۰ میلیارد ریالی به دلفان

فرماندار دلفان نیز با اشاره به اینکه به دنبال بارندگی‌های اخیر از همان ابتدای اعلام و هشدار سازمان هواشناسی در خصوص وقوع سیلاب گروه مدیریت بحران شهرستان را فعال کرده‌ایم افزود: از قبل از وقوع بارندگی تا به امروز شش جلسه اضطراری ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان تشکیل شد و همه اعضای این ستاد شبانه‌روز پای‌کار بودند و به‌صورت ۱۰۰ درصد آماده‌باش بودیم.

جعفر طولانی با اشاره به اینکه حجم بارندگی‌ها بسیار بالابود به‌طوری‌که تمام رودخانه‌های شهرستان طغیان کردند اظهار داشت: بخش عمده‌ای از مناطق شهری و روستایی ما دچار آب‌گرفتگی شد و خسارات بسیار سنگینی به بخش‌های مختلف از قبیل ابنیه و زیرساخت‌های شهری و روستایی، تأسیسات آب، برق و گاز، مخابراتی، واحدهای مسکونی و تجاری، جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی به‌ویژه روستایی و زیر بخش‌های کشاورزی و ... خسارت واردشده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برآورد کلی به میزان ۷۲۰ میلیارد ریال به شهرستان دلفان در جریان سیل اخیر خسارت جدی واردشده است اظهار داشت: عمدتاً این میزان خسارت شامل زیرساخت‌های ابنیه شهری و روستایی بوده به‌طوری‌که در حوزه راه روستایی خسارت جدی واردشده و حدود ۴۰ دهنه پل بزرگ و کوچک خسارت واردشده و ۱۰ هزار مترمکعب دیواره ساحلی نیز آسیب واردشده است.

فرماندار دلفان با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰ واحد تجاری و مسکونی در این شهرستان آسیب واردشده است افزود: حدود ۱۰۰ واحد مسکونی نیز که عمدتاً در روستا هستند تخریب‌شده و ۱۵۰ رأس تلفات دامی، تخریب اسطبل‌ها و ...نیز براثر سیل اخیر به دامداران خسارت واردشده است.

سیلابی که انتظار دوباره‌اش را باید کشید

طولانی با اشاره به اینکه نکته‌ای که قابل‌توجه بوده بنا به گفته کارشناسان و بزرگان منطقه در طی دهه‌های گذشته این‌گونه بارشی در سطح شهرستان وجود نداشته است افزود: ابنیه و زیرساخت‌های شهری ما مربوط به ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته بوده و قابلیت استفاده برای امروز را ندارند.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های دلفان ظرفیت و گنجایش این حجم سیلاب و بارندگی را ندارند و نیاز به اصلاح و مطالعه و بازنگری برای ساخت مجدد آن بوده و باید به‌صورت کارشناسی و فنی ساخته شود تا بتواند در آینده در سایر حوادث غیرمترقبه مقاوم باشد.

طولانی ادامه داد: امیدواریم مسئولان استان با در نظر گرفتن عمق محرومیت منطقه و خسارت جدی به بخش‌های مختلف شهرستان با مکاتبات و پیگیری‌های لازم با مرکز گامی اساسی در راستای جبران خسارات به مردم دلفان بردارند.

به‌هرحال با توجه به اینکه حوادث غیرمترقبه از قبیل سیلاب دوره بازگشت داشته و شهرستان دلفان یکی از مناطق کمتر توسعه‌یافته استان به شمار می‌رود و سیل اخیر نیز خسارت جدی به آن وارد کرده، ایجاد طرح‌های مختلف سدسازی برای مهار آب‌های سطحی ضروری است.

همچنین انتظار می رود برای جبران خسارت به کشاورزان و دامداران، واحدهای مسکونی، تجاری و طرح‌های زیربنایی که براثر سیلاب اخیر تخریب‌شده و از خواسته‌های به‌حق مردم این شهرستان بوده اقدامی جدی و عملیاتی انجام گیرد.