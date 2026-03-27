به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح عملیات‌های امدادی پس از بارندگی‌ شدید اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید از پنجم تا هفتم فروردین‌ماه در سطح استان، بالا آمدن آب‌های سطحی و ورود آب به برخی منازل شهری و روستایی موجب بروز خسارات مالی و بروز مشکلاتی برای شماری از ساکنان مناطق مختلف شد که با حضور به‌موقع تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر، عملیات امدادرسانی در مناطق متاثر آغاز و خدمات لازم به حادثه‌دیدگان ارائه شد.

عبودی مزرعی با اشاره به گستره عملیات‌های امدادی در این مدت عنوان کرد: در مجموع ۳۱۳ خانوار شامل یک‌هزار و ۶۰۷ نفر در شهرستان‌های اندیمشک، مسجدسلیمان، لالی، امیدیه، بندر ماهشهر، هفتکل، ایذه، باغملک، دشت آزادگان، هندیجان، گتوند و دزپارت از خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

وی با تشریح جزئیات این عملیات ها و پراکندگی جغرافیایی مناطق متاثر از بارندگی‌های اخیر افزود: بیشترین شمار حادثه‌دیدگان در شهرستان‌های اندیمشک، ایذه و لالی ثبت شد؛ به‌گونه‌ای که در اندیمشک ۸۷ خانوار شامل ۴۴۷ نفر، در ایذه ۷۸ خانوار شامل ۴۱۱ نفر و در لالی ۷۰ خانوار شامل ۳۶۳ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند؛ همچنین در شهرستان‌های مسجدسلیمان ۲۲ خانوار، بندر ماهشهر ۱۶ خانوار، هفتکل ۱۵ خانوار، گتوند ۸ خانوار، هندیجان هفت خانوار، باغملک ۵ خانوار، امیدیه سه خانوار و در دشت آزادگان و دزپارت نیز هر کدام یک خانوار تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها ۹۴ باب منزل مسکونی از آب تخلیه شد و برای ۱۰۰ نفر از حادثه‌دیدگان نیز اسکان اضطراری فراهم گردید؛ همچنین چهار دستگاه خودرو گرفتار در گل و لای توسط نجاتگران رهاسازی شد.

وی با اشاره به حجم عملیات‌های انجام شده تصریح کرد: در این مدت ۲۴ تیم عملیاتی متشکل از ۸۶ امدادگر و نجاتگر در مناطق متاثر از بارندگی‌ها به کارگیری شدند و عملیات امدادرسانی با بهره‌گیری از ظرفیت تجهیزات و ناوگان لجستیکی جمعیت شامل ۱۱ دستگاه آمبولانس، ۱۳ دستگاه خودروی پشتیبانی و یک فروند قایق جیمینی انجام شد.

او همچنین از اعزام تیم‌های پشتیبان به مناطق درگیر آبگرفتگی خبر داد و افزود: به‌دلیل شدت بارش‌ها در برخی مناطق، یک تیم از شوشتر، سه تیم از دزفول، یک تیم از لالی، دو تیم از شوش و همچنین دو تیم واکنش سریع به عنوان پشتیبان به شهرستان اندیمشک اعزام شدند.

عبودی مزرعی در ادامه با اشاره به اقلام توزیع شده میان حادثه‌دیدگان گفت: در این عملیات‌ها ۲۰ تخته چادر امدادی، ۷۰۰ تخته پتو، ۳۰۰ تخته موکت، ۲۵ شعله والور، ۵ دستگاه کامن، یک‌هزار و ۳۴۷ کیلوگرم نایلون پوششی، ۴۹ قوطی پودر رختشویی، ۵۶ بشکه آب و ۲۱۹ بسته غذایی در میان خانوارهای آسیب‌دیده توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان در پایان با تأکید بر آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی و تجهیزات لجستیکی این جمعیت، خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی و ناوگان امداد و نجات هلال‌احمر استان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات لازم را به هم‌استانی‌ها ارائه دهند؛ همچنین از مردم درخواست می‌شود در صورت نیاز به خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.