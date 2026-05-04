به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هکری حنظله در عملیاتی با نام «مرگ زودرس» از افشای اطلاعات محرمانه ۴۰۰ افسر ارشد نیروی دریایی آمریکا خبر داد.

این گروه هکری اعلام کرد که فهرست مذکور تنها چند ساعت پیش از یکی از پایگاه‌ های نظامی آمریکا در خلیج فارس خارج شده و این افسران هم‌ اکنون در سراسر آب‌ های خلیج مستقر هستند.

در پیام حنظله، به درجه‌ ها و یگان‌ های عملیاتی این افراد هم اشاره شده است.

حنظله در پیام خود این اقدام را فراتر از یک هشدار توصیف و تأکید کرد که توانایی نظارت بر «ناوگان آمریکایی» را در منطقه دارد.

در این پیام آمده است: سایه‌ های مقاومت هر حرکت شما را زیر نظر دارند؛ هیچ شناور، هیچ پایگاه و هیچ مسیری از دید ما پنهان نیست.

بر اساس اعلام این گروه هکری، یک هشدار فوری مستقیما برای تلفن‌ های امن این افسران ارسال شده که در آن خطاب به آنان گفته شده است: با انتخاب مسیر غرور و تجاوز، شما مرگ زودرس را انتخاب کرده‌اید. دریا دیگر برای شما امن نیست.