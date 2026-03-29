سکوت یک جنایت نابخشودنی است؛ نقش هنرمند در ثبت حافظه تاریخی یک ملت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علمی‌نیا تهیه‌کننده و کارگردان سینمای ایران با نگارش یادداشتی درباره جنگ تحمیلی و شهادت کودکان مدرسه «شجره طیبه» میناب واکنش نشان داد.

متن این یادداشت بدین شرح است:

«در روزگاری که آسمان ایران زیر کینه آتش جنون و نفرت بزرگترین شیاطین و جنایتکاران جهان هستی می‌سوزد و کودکان بی‌گناه در آغوش مادران‌شان به خواب ابدی می‌روند و هموطنانمان مظلوممان بی دفاع و بی گناه به شهادت می رسند چگونه می‌توان سکوت کرد؟

خطاب به هم‌صنفان و همکارانم در حوزه سینمای ایران، امروز سکوت در برابر این جنایات وحشیانه به‌خصوص شهادت جمعی کودکان بی گناه و معصوم مدرسه «شجره طیبه» میناب یک جنایت نابخشودنی است، اکثریت ما فرزندان دختر داریم که اگر خود را جای پدر و مادران داغدار آنها بگذاریم متوجه عمق این فاجعه خواهیم شد و سکوت در برابر این وحشی‌گری خود به‌تنهایی نشان دهنده هم‌دستی با همچین جنایت بی رحمانه‌ای است.

و اینک در برابر حملات وحشیانه و خون‌ریزانه‌ رژیم صهیونیستی کودک‌کش اسرائیل به مردم مظلوم و مقاوم سرزمینم، صدای من نیز، همچون میلیون‌ها صدای بیدار، فریادی‌ست در دفاع از حقیقت و انسانیت.

من، مهدی علمی‌نیا، به عنوان یک هنرمند، یک ایرانی و فرزند وفادار این آب و خاک، حمایت قاطع، تمام‌قد و بی‌قید و شرط خود را از مردم عزیز ایران، جان‌برکفان پای لانچرها و نیروهای مسلح و شهدای مظلوم به‌خصوص امام شهیدمان رحمت الله علیه و این سرزمین و جبهه‌ مقاومت شریف اعلام می‌دارم.

ما در سینما، تنها راوی قصه‌ها نیستیم؛ ما وارثان فریاد مردمی هستیم که حتی زیر باران موشک، عشق، شجاعت و آزادگی را در کف خیابان‌ها و زیر رگبار کینه و نفرت خون‌خواران این سرزمین زندگی می‌کنند. هنرمند، حافظ حافظه‌ تاریخی یک ملت است؛ و من هرگز نام جلاد را از قاب حقیقت پاک نخواهم کرد. و از شما می‌خواهم که در این ایام سخت در سمت درست تاریخ بایستید و در دفاع از سرزمین مادریمان سهمی داشته باشید و بدانید که به‌زودی بزرگترین جایزه جهانی برای فیلم مستند واقعی به‌نام بیداری اسلام و رسوایی شیطان به کارگردانی مردم بزرگ و مظلوم سرزمینم را خداوند با دستان مهربانش اهدا خواهد نمود. که امیدوارم در این جشنواره شما هم حضور داشته باشید.

اما در دل این مصیبت، شعله‌ امید نیز زبانه می‌کشد؛ پیروزی پرافتخار جبهه‌ مقاومت در نبرد ۱۲ روزه، سیلی‌ای کوبنده بود بر چهره‌ پوشالی این رژیم سفاک و آمریکای جنایتکار. نشانه‌ای روشن از آن‌که ظلم، هر قدر هم مسلح باشد، در برابر ایمان و ملت بزرگ ایران و خون پاک شهدای مظلوم دوام نخواهد آورد.

باشد که با بیداری، اتحاد و ایمان، شب‌های تاریک سلطه و ستم، جای خود را به طلوع روشن آزادی و عدالت بسپارند.

و ما، با عدالت‌مان و دوربین‌مان، با کلام‌مان و با قلب‌مان، این راه را تا پایان ادامه خواهیم داد.

در پایان عرایضم باز هم به شهادت دلخراش جمعی از هم‌میهنان‌مان، که زخمی‌ست کاری بر پیکر این ملت، به خانواده‌های بزرگوار این عزیزان، بخصوص خانواده شهدای مدرسه میناب و همچنین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظ الله)، تسلیت می‌گویم و از خداوند، صبر جمیل و پاداشی عظیم مسئلت دارم.»