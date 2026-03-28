به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، وزارت امور خارجه فلسطین روز جمعه درباره تهدید آوارگی اجباری توسط مقامات صهیونیست که تقریباً ۲۰۰ خانواده فلسطینی در قدس را تهدید می‌کند، هشدار داد و خواستار مداخله بین‌المللی برای جلوگیری از آوارگی بیشتر شد.

این بیانیه در واکنش به اخراج‌های اخیر فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان به نفع شهرک‌نشینان صهیونیست صادر شد.

این وزارتخانه اظهار داشت که بیش از ۲۰۰ خانواده فلسطینی در قدس، شامل تقریباً ۹۰۰ نفر، در نتیجه دعاوی ثبت شده، عمدتاً توسط سازمان‌های شهرک‌نشین تروریستی، در دادگاه‌های رژیم اسرائیل، با تهدید آوارگی اجباری و آوارگی قریب‌الوقوع مواجه هستند.

این وزارتخانه افزود که دادگاه‌های رژیم اسرائیل «به عنوان ابزاری برای تثبیت یک واقعیت غیرقانونی و بی‌سابقه و دادن مشروعیت کاذب به آن مورد استفاده قرار می‌گیرند». این وزارت خانه دادگاه‌های رژیم اشغالگر را ابزاری برای اقدامات جنایتکارانه اشغالگران دانست.

وزارت امور خارجه فلسطین «به شدیدترین لحن، تشدید اخراج‌های اجباری مردم و خانواده‌های فلسطینی در قدس اشغالی توسط مقامات اشغالگر رژیم اسرائیل را محکوم کرد. اخراج های اجباری اخیراً به آوارگی ۱۵ خانواده از خانه‌هایشان در بطن الهوی در سلوان در هفته گذشته منجر شد.

این وزارتخانه تأکید کرد که آنچه در قدس اتفاق می‌افتد، بخشی از طرحی برای یهودی‌سازی شهر مقدس و آواره کردن مردم فلسطین، ساکنان اصلی این سرزمین، و تحمیل واقعیت‌های غیرقانونی با هدف تغییر ترکیب جمعیتی این شهر درآینده نزدیک است.»

وزارت امور خارجه فلسطین از جامعه بین‌المللی، از جمله همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، خواست تا گام‌هایی محکم و قاطع‌تر برای جلوگیری از آوارگی اجباری مداوم مردم فلسطین بردارند.

روز چهارشنبه، شهرک‌نشینان صهیونیست ۱۳ آپارتمان را در شرق قدس اشغالی تصرف کردند که بدین ترتیب مجموع آپارتمان های تصرف شده در چهار روز به ۱۵ آپارتمان رسید.