باند دوم محور بوشهر-شیف-گناوه به پیشرفت ۶۶ درصدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری، معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی، رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌ها و جمعی از کارشناسان از روند اجرای پروژه احداث باند دوم قطعات دوم و سوم محور بوشهر-شیف-گناوه بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور نمایندگان پیمانکار و مشاور طرح انجام شد، آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه، روند اجرای عملیات خاکی، ابنیه فنی و روسازی، همچنین موانع موجود و برنامه زمان‌بندی تکمیل طرح مورد بررسی قرار گرفت.

پیشرفت ۶۶ درصدی پروژه

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، صبح چهارشنبه در این بازدید با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه اظهار داشت: احداث باند دوم قطعات دوم و سوم محور بوشهر-شیف-گناوه به طول ۲۷ کیلومتر در دست اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۶ درصد رسیده است.

اصغر کشوریان افزود: این محور از مسیرهای مهم و پرتردد استان بوشهر محسوب می‌شود و تکمیل باند دوم آن می‌تواند در ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات، روان‌سازی عبور و مرور و تسهیل دسترسی به بنادر، مراکز اقتصادی و مناطق گردشگری استان مؤثر باشد.

تأکید بر رفع موانع اجرایی

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای پروژه تصریح کرد: مقرر شد با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، پیمانکار و مشاور، موانع موجود در مسیر اجرای طرح شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

کشوریان خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی و با رعایت الزامات فنی و کیفی تکمیل و در اختیار کاربران جاده‌ای قرار گیرد.

وی ادامه داد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر پیگیری مستمر این پروژه و سایر طرح‌های حوزه راه را در دستور کار دارد و از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در روند اجرای آنها استفاده خواهد کرد.