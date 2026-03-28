به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در خصوص وضعیت راه‌های فرعی روستاهای شهرستان رودان پس از بارندگی‌های اخیر اظهار داشت: طی بارندگی‌های اخیر، راه‌های فرعی روستایی با تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شد.

وی افزود: بر اثر سیلاب ناشی از بارش‌ها، راه‌های دسترسی به برخی روستاها این شهرستان مسدود گردید که عملیات بازگشایی آن‌ها طی چند روز آینده به طور کامل انجام خواهد شد.

همچنین، راه‌های فرعی روستایی آسیب‌دیده نیز به زودی تعمیر و بازسازی می‌گردد تا تردد ایمن برقرار شود.

فرماندار از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از سفر به مناطق سیل‌گیر خودداری کنند.