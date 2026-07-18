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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

محسنی: مردم از ترددهای غیرضرور و توقف در حاشیه پل‌ها خودداری کنند

محسنی: مردم از ترددهای غیرضرور و توقف در حاشیه پل‌ها خودداری کنند

رودان- فرماندار رودان، با اشاره به حملات خصمانه دشمن آمریکایی به برخی زیرساخت‌ها و تأسیسات، از شهروندان خواست تا ضمن حفظ آرامش، از هرگونه تردد غیرضروری در حاشیه پل ها خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی، با اشاره به حملات خصمانه دشمن آمریکایی به برخی زیرساخت‌ها و تأسیسات، از شهروندان خواست تا ضمن حفظ آرامش، از هرگونه تردد غیرضروری در حاشیه پل ها خودداری کنند.

وی با اشاره به تعرض دشمن آمریکایی به برخی از پل‌های شهرستان رودان و نقاطی در سطح استان ، از شهروندان درخواست کرد جهت حفظ امنیت خود از توقف و تجمع غیرضرور در حاشیه پل‌های محورهای اصلی شهرستان پرهیز کنند .

محسنی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و از انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

کد مطلب 6891750

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