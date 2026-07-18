به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی، با اشاره به حملات خصمانه دشمن آمریکایی به برخی زیرساخت‌ها و تأسیسات، از شهروندان خواست تا ضمن حفظ آرامش، از هرگونه تردد غیرضروری در حاشیه پل ها خودداری کنند.

وی با اشاره به تعرض دشمن آمریکایی به برخی از پل‌های شهرستان رودان و نقاطی در سطح استان ، از شهروندان درخواست کرد جهت حفظ امنیت خود از توقف و تجمع غیرضرور در حاشیه پل‌های محورهای اصلی شهرستان پرهیز کنند .

محسنی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و از انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.