۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

تعرض هوایی دشمن صهیونیستی-آمریکایی به یزد

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به یک نقطه خارج از شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعتی پیش یک نقطه خارج از محدوده شهر یزد مورد حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: هر چند خساراتی به مجموعه وارد شد اما خوشبختانه خسارت انسانی نداشتیم.

