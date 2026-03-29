تعرض هوایی دشمن صهیونیستی-آمریکایی به یزد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعتی پیش یک نقطه خارج از محدوده شهر یزد مورد حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: هر چند خساراتی به مجموعه وارد شد اما خوشبختانه خسارت انسانی نداشتیم.
یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به یک نقطه خارج از شهر یزد خبر داد.
