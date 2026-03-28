به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم حسین‌پور رئیس اداره هواشناسی شهرستان رودان، اعلام کرد: سامانه بارشی اخیر طی دو روز گذشته، ۴۰.۴ میلی‌متر بارندگی در این شهرستان ثبت کرده است.

وی افزود: مجموع بارش دو سامانه بارشی هفته گذشته به ۶۶.۸ میلی‌متر رسیده و این میزان، نشان‌دهنده فعالیت قابل توجه سامانه‌های جوی در منطقه است.

حسین‌پور همچنین خاطرنشان کرد که مجموع بارندگی‌های ثبت‌شده در سال زراعی جاری (از ابتدای مهرماه تاکنون) در رودان به ۳۶۹ میلی‌متر بالغ می‌شود که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این بارش‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت منابع آبی و کشاورزی منطقه کمک کند.