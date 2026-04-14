به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان دشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم و امام شهید، از اقدامات مدیران در جریان جنگ رمضان و همچنین مدیریت سیل اخیر تقدیر کرد و گفت: شرایط کشور همچنان تغییر نکرده و ما در وضعیت جنگی قرار داریم.

فرماندار دشتی با بیان اینکه مدیران باید آمادگی خود را برای شرایط جنگی حفظ کنند، افزود: مصوبات جلسات باید به‌طور کامل اجرایی شوند و دستگاه‌ها تدابیر لازم را برای کاهش خسارات احتمالی اتخاذ کنند.

وی تصریح کرد: همچنین پیش‌بینی خدمات جایگزین در زمان بحران نیز امری ضروری است که باید به صورت مستمر مدنظر قرار داشته باشد.

مقاتلی یکی از اقدامات مهم در راستای خدمات‌رسانی به مردم در مواقع بحران را تجهیز ۲۰ واحد خبازی شهرستان به سوخت دوم عنوان و اظهار کرد: رزمایش‌های دورمیزی که پیش‌تر انجام شده باید در میدان نیز به شکل مطلوبی عملیاتی شوند و دستگاه‌ها آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی با قدردانی از عملکرد مدیران شهرستان در زمان سیل اخیر، تأکید کرد: ترمیم برخی سیل‌بندها باید با جدیت دنبال شود و همه ادارات همکاری لازم را در این خصوص انجام دهند.