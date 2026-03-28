۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

نظارت ۱۶ کارشناس ناظر گردشگری بر تاسیسات گردشگری همدان

همدان- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: ۱۶ کارشناس ناظر گردشگری در سطح استان و یک ناظر در سطح ملی، فعالیت‌های تاسیسات گردشگری را پایش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از تشدید نظارت‌ها بر تاسیسات گردشگری استان همدان در ایام نوروز خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص جنگی و در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی، بازدید از هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، متل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌های مسافر، مجتمع‌های تفریحی و رفاهی، مجتمع‌های خدمات پذیرایی بین‌راهی، سفره‌خانه‌های سنتی، دفاتر خدمات مسافرتی و موسسات آموزشی توسط کارشناسان ناظر گردشگری در حال انجام است.

وی با بیان اینکخ در مجموع ۱۶ کارشناس ناظر گردشگری در سطح استان و یک ناظر در سطح ملی، فعالیت‌های تاسیسات گردشگری را پایش می‌کنند، ادامه داد: از آغاز طرح نوروزی تا ششم فروردین ۴۰۰ مورد بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری استان انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه هم اکنون ۳۰۰ واحد گردشگری فعال در استان همدان وجود دارد، افزود: هدف از این نظارت‌ها کنترل کیفیت خدمات، انطباق نرخ‌نامه‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی و کم‌فروشی و اطمینان از رعایت سایر استانداردهای ارائه خدمات گردشگری است.

وی همچنین آمار بازدیدها را در مدت زمان یادشده تشریح کرد: ۹۵ مورد بازدید از مراکز اقامتی، ۱۰۵ مورد بازدید از مراکز پذیرایی، ۵۰ مورد بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی و ۱۵۰ مورد بازدید از سایر تاسیسات گردشگری انجام شده است.

معصوم علیزاده در پایان بیان کرد: طرح بازدید و نظارت از تاسیسات گردشگری با جدیت و با هدف ارتقای کیفیت خدمات و رعایت استانداردها تا پایان طرح نوروزی ادامه خواهد داشت.

