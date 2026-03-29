به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در بازه زمانی دوم تا هفتم فروردین ماه ۲۳ هزار و ۱۷۷ نفر از جاذبه‌های گردشگری استان همدان بازدید کردند.

وی با بیان اینکه آرامگاه بوعلی‌سینا با بیشترین آمار بازدید، پربازدیدترین جاذبه گردشگری استان در ایام نوروز بوده است، اظهار کرد: پس از آن، آرامگاه باباطاهر، سایت جهانی هگمتانه، گنبد علویان، دستکند سامن و ارگ نوشیجان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به شرایط خاص حاکم بر منطقه، از استقبال مطلوب مسافران از پایتخت تاریخ و تمدن ابراز خرسندی کرد و افزود: خدمات‌رسانی به هموطنان در این ایام به نحو شایسته‌ای صورت گرفته است.

وی همچنین از پایش مستمر تاسیسات گردشگری استان توسط کارشناسان خبر داد و گفت: از ۲۷ اسفند ماه سال گذشته تا هفتم فروردین ماه هشت هزار و ۴۵۶ نفر در مراکز اقامتی استان همدان اسکان یافته‌اند.

معصوم علیزاده با تاکید بر ادامه روند خدمات‌رسانی بدون وقفه به مسافران نوروزی، افزود: ایجاد فضایی امن و جذاب برای گردشگران از جمله اقدامات مداوم در سطح استان همدان است.

وی در پایان با اذعان به تجربه‌های متفاوت گردشگری در سال جاری به‌دلیل شرایط جنگی، بیان کرد: با این وجود، بازدیدهای میدانی و آمار موجود نشان‌دهنده استقبال خوب گردشگران از اماکن تاریخی استان است.