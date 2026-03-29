کیومرث اعظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت تیمهای نظارتی میراث فرهنگی استان کرمانشاه اظهار کرد: از ابتدای فعالیت ستاد خدمات سفر، تیم نظارتی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در حال رصد و پایش تأسیسات گردشگری بوده است.
وی افزود: در همین راستا، تیمهای بازرسی از اواخر اسفندماه تا روز گذشته بیش از هزار و ۷۶ مورد بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری شامل هتلها، اقامتگاههای بومگردی، رستورانها و مراکز تفریحی انجام دادهاند.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه هدف از این بازدیدها را اطمینان از رعایت استانداردهای کیفی و ارائه خدمات مناسب به گردشگران عنوان کرد و گفت: این بازدیدها با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مناسب به نیازهای مسافران انجام میشود.
اعظمی با اشاره به نتایج این نظارتها بیان کرد: در جریان این بازرسیها ۹۸ مورد تذکر به واحدهای متخلف داده شده، ۱۶ مورد اخطار صادر شده و ۱۲۳ واحد نیز به دلیل ارائه خدمات مطلوب و رعایت نکات بهداشتی مورد تشویق قرار گرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان کرمانشاه ۲۷ هتل، سه هتل بوتیک، شش اقامتگاه سنتی، پنج هتلآپارتمان، ۱۵ مهمانپذیر، ۳۱ واحد پذیرایی بینراهی، چهار مرکز تفریحی و سرگرمی، چهار سفرهخانه سنتی و ۵۸ اقامتگاه بومگردی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فعالیت میکنند.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان گفت: سامانه ۰۹۶۲۹ بهصورت روزانه توسط واحد نظارت استان رصد میشود تا هرگونه شکایت یا نارضایتی احتمالی گردشگران در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
