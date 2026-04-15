 برنامه مسابقات کشتی جام قهرمانان ترکیه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه این مسابقات به وقت ایران شرح زیر است:

پنج شنبه ۲۷ فروردین ماه:

ساعت ۱۹: قرعه کشی تمامی اوزان آزاد و فرنگی

جمعه ۲۸ فروردین ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۵، ۶۷، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

شنبه ۲۹ فروردین ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد و ۶۰، ۷۲ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

یکشنبه ۳۰ فروردین ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۶۳، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق