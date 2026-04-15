۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

 برنامه مسابقات کشتی جام قهرمانان ترکیه مشخص شد

رقابت های بین المللی کشتی جام قهرمانان روزهای ۲۸ لغایت ۳۰ فروردین ماه در شهر آنتالیا ترکیه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه این مسابقات به وقت ایران شرح زیر است:

پنج شنبه ۲۷ فروردین ماه:
ساعت ۱۹: قرعه کشی تمامی اوزان آزاد و فرنگی

جمعه ۲۸ فروردین ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۵، ۶۷، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

شنبه ۲۹ فروردین ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد و ۶۰، ۷۲ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

یکشنبه ۳۰ فروردین ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۶۳، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

