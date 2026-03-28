به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد شاه محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پیامی به جامعه وکلا و حقوق‌دانان ایرانی داخل و خارج از کشور از آنان خواست تا با ارائه مشاوره‌های تخصصی، این کانون را در بررسی راهکارهای عملی برای پیگیری حقوقی موضوع تجاوز به تمامیت ارضی کشور در مراجع داخلی و بین‌المللی همراهی کنند.

متن پیام وی به شرح ذیل است:

حقوق‌دانان ارجمند و همکاران گرامی؛

با تبریک فرارسیدن عید باستانی و آغاز سال نو، همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید، صلح و امنیت جهانی در روزگار کنونی با تهدیدهای جدی و فزاینده‌ای مواجه شده و هنجارها و ساختارهای حقوقی بین‌المللی از سوی برخی کشورها مورد تعرض و چالش قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی ـ به‌عنوان میراث گران‌بهای حقوق‌دانان برجسته جهان و از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخ بشر در عرصه حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه ـ به دفعات مختلف نقض و نادیده انگاشته شده‌اند.

در این میان، ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، در اقدامی مشترک و متجاوزانه علیه ایران عزیز، با ارتکاب اعمالی مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، موجب شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه، عالی‌ترین مقام رسمی کشور، کودکان، سرداران، سربازان، شهروندان غیرنظامی و حتی تعدادی از وکلای دادگستری و قضات شده‌اند. همچنین، تخریب بناهای تاریخی و فرهنگی، آسیب به مراکز درمانی و ورزشی و تخریب زیرساخت‌ها و مخازن سوخت که به آلودگی گسترده محیط زیست انجامیده، تنها بخشی از این جنایات است که بیان کامل آنها در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد.

در واکنش به این تهاجم خصمانه و غیرقانونی، وجدان‌های بیدار جهانی به حرکت درآمده و شاهد آن هستیم که شهروندان در نقاط مختلف جهان در حمایت از مردم ایران به خیابان‌ها آمده‌اند. همچنین، نهادهای مدنی و حقوقی بین‌المللی از جمله IBA و UIA، این حملات را مغایر با موازین حقوق بین‌الملل دانسته و محکوم کرده‌اند. افزون بر این، حقوق‌دانان، فعالان حقوق بشر و حتی برخی سیاستمداران در کشورهای مختلف، کارزارهایی را برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایات آغاز کرده‌اند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب حق دفاع مشروع، با اقدام به‌موقع و متناسب، پاسخ لازم را به متجاوزان داده و در راستای صیانت از منافع ملی، اعمال نظارت قانونی بر تردد کشتی‌ها در تنگه راهبردی هرمز را پس از سال‌ها مجدداً در دستور کار قرار داده‌اند.

با توجه به اینکه پاسداری از معاهدات بین‌المللی به‌عنوان میراث مشترک حقوقی بشر و نیز پیگیری اجرای حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی، رسالتی خطیر است که بیش از همه بر عهده وکلا و حقوق‌دانان قرار دارد، شایسته است با ارائه تحلیل‌های حقوقی دقیق، مستدل و مبتنی بر موازین شناخته‌شده، در جهت تقویت امنیت ملی و صلح بین‌المللی گام برداریم و از منافع کشور و مدافعان این مرز و بوم حمایت کنیم. همچنین ضروری است زمینه‌های حقوقی لازم برای پاسخگو ساختن متجاوزان در مراجع داخلی و بین‌المللی فراهم شود.

در همین راستا و با هدف ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و پرهیز از موازی‌کاری میان وکلای دادگستری، حقوق‌دانان، کانون‌های وکلا و سایر نهادهای مدنی، کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام به تشکیل ستادی متشکل از وکلا، حقوقدانان، نمایندگان حقوقی قوای سه‌گانه، رسانه ملی و سازمان‌های مردم‌نهاد نموده است تا ضمن ارائه مشاوره‌های تخصصی، راهکارهای عملی برای پیگیری حقوقی موضوع در مراجع داخلی و بین‌المللی علیه متجاوزان ارائه شود.

بدین‌وسیله از وکلای محترم دادگستری و حقوق‌دانان گران‌قدری که تمایل به همکاری در زمینه‌های یادشده دارند، دعوت می‌شود با ارسال پیامک به شماره تلفن ۰۹۱۲۴۹۹۹۹۵۹ (مختص وکلای داخل کشور) و پست الکترونیکیinfo@icbar.info (مخصوص وکلای خارج از کشور) ضمن اعلام آمادگی، سوابق حرفه‌ای، حوزه‌های تخصصی و زمینه‌های مورد علاقه خود را جهت همکاری با کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام فرمایند.

محمد شاه‌محمدی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز