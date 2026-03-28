فرماندار تنگستان: مقاومت ملت ایران دشمنان را سرکوب خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در دیدار با خانواده شهید «یوسف صبحانی‌نسب»، دیدبان برتر کشوری که در حمله نیروهای آمریکایی و اسرائیلی به شهادت رسید، ،ضمن تبریک و تسلیت به خانواده شهید، شهادت ایشان را ضربه‌ای سخت به استکبار جهانی دانست و بر اراده ملت ایران در دفاع از امنیت کشور تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه علمی و تخصص شهید صبحانی‌نسب به عنوان دیدبان برتر کشوری، نقش او در ایمنی پروازها و مناطق عملیاتی را ستود.

فرماندار تنگستان بیان کرد: دشمنان با این اقدامات جنون‌آمیز تصور می‌کنند می‌توانند اراده ملت را تضعیف کنند، اما در واقع با خون شهدا، انگیزه جوانان دوچندان می‌شود و شهید صبحانی‌نسب به عنوان الگویی از ایثار، علم و اخلاق اسلامی معرفی شد.

فرماندار تنگستان با درود بر روح شهدا، به جنگی که دشمنان اسلام علیه ایران به راه انداخته‌اند اشاره و تاکید کرد: ملت ایران با هوشیاری، آمریکا و رژیم صهیونیستی را دشمنان اصلی خود می‌داند که هدفشان ضربه زدن به نظام اسلامی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی آغازگر هیچ جنگی نبوده، اما در برابر تجاوزات با قدرت دفاع خواهد کرد و ایران اسلامی پرچمدار ایمان، مقاومت و عزت جهان اسلام است.

فرماندار همچنین به وحدت کشورهای اسلامی در برابر دشمنان اشاره کرد و ملت ایران را در مسیر عزت با اتکا به رهبری الهی توصیف کرد.

وی حضور مردم در صحنه را مؤثرتر از هر سلاحی خواند و این پشتیبانی مردمی را رمز پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد.

در پایان این دیدار، حاضران ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید، بر ادامه راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تاکید کردند.