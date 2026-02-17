به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح سه‌شنبه در یادواره شهدای باغک شمالی تنگستان گفت: راه شهدا، راه عزت، استقلال و ایستادگی ملت ایران است و امروز وظیفه همه ما پاسداری از این مسیر نورانی است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با طراحی فتنه‌ها و جنگ‌های ترکیبی در پی ضربه‌زدن به نظام بوده‌اند، افزود: ملت ایران با بصیرت و آگاهی، همواره توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به نقش مردم تنگستان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم این دیار همانند دوران مبارزه با استعمار، امروز نیز در خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب قرار دارند و با حضور در صحنه‌های مختلف، وفاداری خود را به ولایت و شهدا نشان داده‌اند.

سردار خرم‌دل تصریح کرد: هرچه فشارها و تهدیدهای دشمنان بیشتر شود، اراده ملت ایران برای پیشرفت، خودکفایی و اقتدار نیز مستحکم‌تر خواهد شد.

وی تأکید کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهداست و مسئولان باید با خدمت صادقانه، قدردان این نعمت بزرگ باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یادواره‌های شهدا فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهیدان است و باید نسل جوان را با فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش آشنا کنیم.