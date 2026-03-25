  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

استاندار هرمزگان: شهدا سرمایه‌های بی‌بدیل نظام و انقلاب هستند

استاندار هرمزگان: شهدا سرمایه‌های بی‌بدیل نظام و انقلاب هستند

بندرعباس- استاندار هرمزگان در دیدار با خانواده شهید رسانه ملی، شهدا را سرمایه‌های بی‌بدیل نظام و انقلاب اسلامی دانست و گفت: شهدا و خانوده معظم شهدا ضامن بقای انقلاب و حفظ استقلال کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تازیانی آشوری در دیدار با خانواده شهید عباس فرزاد از شهدای رسانه ملی در بندرعباس اظهار کرد: تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا به نوعی تضمین‌کننده عزت ملی است.

استاندار هرمزگان با گرامیداشت یاد و نام شهدا، بر ضرورت تجدید میثاق با آرمان‌های والای آنان تأکید کرد و گفت: شهدا طبق منظومه فکری امامین انقلاب، شمع محفل بشریت هستند و مسیر عزت و سربلندی را برای ما روشن ساخته‌اند.

وی با اشاره به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که فرمودند «ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد»، افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، ضامن بقای انقلاب و حفظ استقلال کشور است و ما مسئولان وظیفه داریم با خدمت بی‌وقفه و صادقانه، پاسدار خون این عزیزان باشیم.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه رفیع شهید، تصریح کرد: تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، نه تنها یک وظیفه اخلاقی و دینی، بلکه تضمین‌کننده آینده‌ای روشن و عزتمند برای کشور است.

کد مطلب 6783383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها