به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تازیانی آشوری در دیدار با خانواده شهید عباس فرزاد از شهدای رسانه ملی در بندرعباس اظهار کرد: تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا به نوعی تضمین‌کننده عزت ملی است.

استاندار هرمزگان با گرامیداشت یاد و نام شهدا، بر ضرورت تجدید میثاق با آرمان‌های والای آنان تأکید کرد و گفت: شهدا طبق منظومه فکری امامین انقلاب، شمع محفل بشریت هستند و مسیر عزت و سربلندی را برای ما روشن ساخته‌اند.

وی با اشاره به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که فرمودند «ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد»، افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، ضامن بقای انقلاب و حفظ استقلال کشور است و ما مسئولان وظیفه داریم با خدمت بی‌وقفه و صادقانه، پاسدار خون این عزیزان باشیم.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه رفیع شهید، تصریح کرد: تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، نه تنها یک وظیفه اخلاقی و دینی، بلکه تضمین‌کننده آینده‌ای روشن و عزتمند برای کشور است.