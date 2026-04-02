به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه پنج‌شنبه در جمع نمازگزاران مسجد قبا در محله فرهنگیان فاز دو کرمانشاه، با اشاره به پایمردی مردم استان گفت: خروش و حضور میدانی مردم، سیلی محکمی بر صورت دشمنانی است که با توهمات خود به دنبال ضربه زدن به کشور بودند.

وی با بیان اینکه حمله به زیرساخت‌های عمومی، ماهیت واقعی دشمنان را برای مردم روشن‌تر کرده است، افزود: اقداماتی نظیر هدف قرار دادن پل‌ها و زیرساخت‌های شهری نشان داد که هدف آنان از ابتدا مقابله با ملت ایران بوده و نه هیچ ادعای دیگری.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: ایستادگی ملت ایران در کنار صلابت نیروهای مسلح، دشمن را دچار سردرگمی و شکست در محاسبات کرده و نقشه‌هایی که برای براندازی و تغییر مسیر کشور داشتند، به بن‌بست رسیده است.

حبیبی با اشاره به اینکه ادامه حضور هوشیارانه مردم در خیابان‌ها بزرگ‌ترین مانع برای اجرای توطئه‌های خارجی بوده است، اظهار کرد: دشمن در ابتدا با ادعای حمایت از مردم وارد میدان شد، اما اقدامات اخیرش چهره واقعی و رفتار متناقض او را آشکار کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران ملتی استوار و ریشه‌دار است و هیچ فشاری باعث عقب‌نشینی از آرمان‌ها نخواهد شد. آنچه این روزها در خیابان‌های کرمانشاه مشاهده می‌شود، نمایش وحدت و مقاومت مردمی است که پیام استقامت خود را به جهان مخابره کرده‌اند.