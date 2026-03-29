دستگیری یکی از عناصر مرتبط با شبکه تروریستی اینترنشنال در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر،اداره کل اطلاعات استان فارس با انجام یک عملیات پیچیده و دقیق امنیتی، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از عناصر مرتبط با شبکه معاند و تروریستی اینترنشنال شد.

این متهم که از روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونیستی، فعالیت خود را آغاز کرده بود، با رصد شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این اداره کل به دام افتاد.

بر اساس مستندات منتشرشده از سوی اداره کل اطلاعات فارس، این جاسوس که به‌صورت مستقیم با شبکه اینترنشنال در ارتباط بود، اطلاعات حیاتی را در اختیار دشمن قرار می‌داد.

متهم در بازجویی‌های اولیه به صراحت اعتراف کرده است: جاهایی که ماموران بودند، مراکز سپاه و پدافند هوایی را از طریق واتساپ برای شبکه اینترنشنال ارسال می‌کردم تا آن مناطق را هدف قرار بدهند.

این عنصر شبکه تروریستی اینترنشنال در اعترافات خود از ابعاد دیگر فعالیت‌های ضدامنیتی خود پرده برداشت و فاش کرد که صرفا به جاسوسی و لو دادن موقعیت مراکز نظامی اکتفا نکرده است.