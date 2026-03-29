  1. استانها
  2. فارس
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

دستگیری یکی از عناصر مرتبط با شبکه تروریستی اینترنشنال در شیراز

دستگیری یکی از عناصر مرتبط با شبکه تروریستی اینترنشنال در شیراز

شیراز-اداره کل اطلاعات استان فارس با انجام یک عملیات پیچیده و دقیق امنیتی، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از عناصر مرتبط با شبکه معاند و تروریستی اینترنشنال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،اداره کل اطلاعات استان فارس با انجام یک عملیات پیچیده و دقیق امنیتی، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از عناصر مرتبط با شبکه معاند و تروریستی اینترنشنال شد.

این متهم که از روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونیستی، فعالیت خود را آغاز کرده بود، با رصد شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این اداره کل به دام افتاد.

بر اساس مستندات منتشرشده از سوی اداره کل اطلاعات فارس، این جاسوس که به‌صورت مستقیم با شبکه اینترنشنال در ارتباط بود، اطلاعات حیاتی را در اختیار دشمن قرار می‌داد.

متهم در بازجویی‌های اولیه به صراحت اعتراف کرده است: جاهایی که ماموران بودند، مراکز سپاه و پدافند هوایی را از طریق واتساپ برای شبکه اینترنشنال ارسال می‌کردم تا آن مناطق را هدف قرار بدهند.

این عنصر شبکه تروریستی اینترنشنال در اعترافات خود از ابعاد دیگر فعالیت‌های ضدامنیتی خود پرده برداشت و فاش کرد که صرفا به جاسوسی و لو دادن موقعیت مراکز نظامی اکتفا نکرده است.

کد مطلب 6786174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ای خدا لعنتت کنه جاسوس بی شرف،انشالله به یاری خدا همه ی اینا دستگیربشن .همه ی اطلاعات راجع به مکانها وافراد اینا میدن به دشمن .

    پربازدیدها

    پربحث‌ها