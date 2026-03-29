به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر اظهار کرد: این افراد متهم به انجام فعالیت‌هایی علیه امنیت و منافع ملی کشور هستند.

دادستان مرکز خراسان رضوی بیان کرد: این اقدام بر اساس قانون با هدف حفاظت از امنیت ملی و مقابله با هرگونه فعالیت‌های خصمانه صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: تمام دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرای دستور دادستانی اقدام کنند.

همتی‌فر از عموم مردم استان خواست تا در صورت داشتن هرگونه اطلاعات در این زمینه موضوع را از طریق درگاه اینترنتی https://dadsetani.ir/jasoosi اعلام کنند.