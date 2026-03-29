  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۸

دستور توقیف اموال ۱۷ عنصر وطن‌فروش خارج‌نشین در خراسان رضوی صادر شد

مشهد- دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: با وصول گزارش‌های ضابطین خاص قضایی دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۷ نفر از عناصر وطن‌فروش خارج‌نشین در خراسان رضوی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر اظهار کرد: این افراد متهم به انجام فعالیت‌هایی علیه امنیت و منافع ملی کشور هستند.

دادستان مرکز خراسان رضوی بیان کرد: این اقدام بر اساس قانون با هدف حفاظت از امنیت ملی و مقابله با هرگونه فعالیت‌های خصمانه صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: تمام دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرای دستور دادستانی اقدام کنند.

همتی‌فر از عموم مردم استان خواست تا در صورت داشتن هرگونه اطلاعات در این زمینه موضوع را از طریق درگاه اینترنتی https://dadsetani.ir/jasoosi اعلام کنند.

کد مطلب 6786874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها