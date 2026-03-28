https://mehrnews.com/x3bHgg ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۷ کد مطلب 6785826 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۷ بیست و هشتمین قرار شبانه مردم مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از بیست و هشتمین قرار شبانه مردم مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 26 MB کد مطلب 6785826 کپی شد مطالب مرتبط بیست و هفتمین شب حضور پرشور مردم مشهد در شب بارانی روایت مشهدیها از ایستادگی و همدلی نسل وفادار به انقلاب اسلامی ایران قرار بیستوهشتم مردم شهرستان مرزی تربت جام بیست و هفتمین شب قرار مشهدی ها زیر باران بیست و نهمین شب اقتدار مردم تربت حیدریه نمایش همدلی و ایستادگی در خلیل آباد قرار جهاد مردم بردسکن در شب بیست و نهم برچسبها مشهد صالح بعد صالح بیعت با رهبر انقلاب
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