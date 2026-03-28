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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۷

بیست و هشتمین قرار شبانه مردم مشهد

بیست و هشتمین قرار شبانه مردم مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از بیست و هشتمین قرار شبانه مردم مشهد را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6785826

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