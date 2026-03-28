۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

نحوه فعالیت دانشگاه‌ها و تاریخ برگزاری کنکور به زودی اعلام می‌شود

جلسه شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با محور بررسی سناریوهای تداوم آموزش و فعالیت دانشگاه‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت‌وچهارمین جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه(۸ فروردین ۱۴۰۵) به ریاست وزیر علوم و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

در این نشست، تداوم فعالیت‌های آموزش عالی کشور در شرایط جاری با توجه به سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، موضوع نحوه استمرار آموزش، برگزاری کلاس‌ها، فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها، نحوه دفاع از پایان‌نامه‌ها، ادامه فرآیند جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها در وضعیت‌های متفاوت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت آمادگی دانشگاه‌ها برای اجرای برنامه ها در سناریوهای پیش‌بینی‌شده و متناسب با شرایط اختمالی پیش رو تأکید شد.

در ادامه تقویم برگزاری آزمون‌ها به‌ویژه کنکور ۱۴۰۵ در سناریوهای مختلف، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین راستا، سازمان سنجش آموزش کشور مأمور شد ظرف حداکثر یک هفته پیشنهادات لازم را جهت اتخاذ تصمیم ارائه دهد.

همچنین موضوعاتی نظیر تداوم فعالیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی، ارزیابی خسارات احتمالی به زیرساخت‌های دانشگاهی و نحوه مدیریت امور دانشگاه‌ها در شرایط خاص، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

به‌زودی اطلاعیه وزارت علوم در ارتباط با نحوه تداوم آموزش و تاریخ برگزاری کنکور به اطلاع خواهد رسید.

مهتاب چابوک

    • IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      تاریخ کنکور کارشناسی ارشد باید به تعویق بیوفته. شرایط کاملا جنگیه چرا صدای ما داوطلبان رو گوش نمی دهید؟! لطفا آزمون کارشناسی ارشد را به تعویق بندازید
      • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
        تمام آزمون های وزارت بهداشت به تعویق افتاده ولی انگار داوطلبان وزارت علوم جایی غیر از ایران زندگی میکنن
    • عماد IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      تعویق آزمون کارشناسی ارشد!
    • فاطمه IR ۰۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      فقط کنکور سراسری؟ پس کارشناسی ارشد چی؟ اون که زمان برگزاریش نزدیک تره، اکثر داوطلب ها هم شهر محل تحصیل رو حوزه آزمون زدن! در حالی که دانشگاه تعطیله و کلاس ها مجازین، من دانشجو تهران چطور وسط جنگ بدون وجود خوابگاه بیام تهران؟! بماند که اینترنت بین‌الملل قطع هست و بسیاری از منابع مورد مطالعه رو از دست دادیم، واقعا تاسف…
      • علیرضا IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
        نوشته کل ازمون‌های ۱۴۰۵ رو بررسی می‌کنن، قطعا ارشد هم عقب میندازن مگه اینکه با ما ارشدی‌ها مشکل شخصی داشته باشن :)
    • IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      آزمون کارشناسي ارشد را به تعویق بندازید
    • عمران IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      کنکور کارشناسی ارشد رو به تعویق بندازید، ما نه تمرکز داریم برای خوندن و نه در زمان آزمون تمرکز جواب دادن داریم
    • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      در شرایطی که جنگنده دشمن بر فراز اسمان کشور پرواز میکند بمب وموشک میاندازد فقط وفقط باید مجازی کنید مگر شما میتوانید در بمباران خوابگاهها وبچه های دور از خانواده را حمایت وجمع وجور کنید .تازه از این به بعد دانشگاهها را میزنند خون استاد ودانشجو به گردن شماست
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      پس کارشناسی ارشد چی😐😐
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      در شرایط جنگ وبمباران .یک ترم دانشگاهها بسته باشند آسمان به زمین نمیرسه.محض اطلاع وزرای محترم.
    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      کارشناسی ارشد داخل یک کشور دیگه زندگی می کنیم خودمون خبر نداریم

