به گزارش خبرگزاری مهر، شصت‌وچهارمین جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه(۸ فروردین ۱۴۰۵) به ریاست وزیر علوم و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

در این نشست، تداوم فعالیت‌های آموزش عالی کشور در شرایط جاری با توجه به سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، موضوع نحوه استمرار آموزش، برگزاری کلاس‌ها، فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها، نحوه دفاع از پایان‌نامه‌ها، ادامه فرآیند جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها در وضعیت‌های متفاوت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت آمادگی دانشگاه‌ها برای اجرای برنامه ها در سناریوهای پیش‌بینی‌شده و متناسب با شرایط اختمالی پیش رو تأکید شد.

در ادامه تقویم برگزاری آزمون‌ها به‌ویژه کنکور ۱۴۰۵ در سناریوهای مختلف، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین راستا، سازمان سنجش آموزش کشور مأمور شد ظرف حداکثر یک هفته پیشنهادات لازم را جهت اتخاذ تصمیم ارائه دهد.

همچنین موضوعاتی نظیر تداوم فعالیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی، ارزیابی خسارات احتمالی به زیرساخت‌های دانشگاهی و نحوه مدیریت امور دانشگاه‌ها در شرایط خاص، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

به‌زودی اطلاعیه وزارت علوم در ارتباط با نحوه تداوم آموزش و تاریخ برگزاری کنکور به اطلاع خواهد رسید.