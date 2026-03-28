خسروپناه: مردم ایران میادین را پر کردند تا جبهه جنگ خالی نماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در سخنانی با تقدیر از مردان و زنان جهادگر در سراسر کشور اظهار کرد: لازم می‌دانم از مردان و زنان جهادگر این میدان که یکی از مصادیق بسیار مهم جهاد در میدان است تشکر کنم و به آنها خدا قوت بگویم. خدا را شکر در سراسر کشور و در جامعه اسلامی ایران، در میادین مختلف از تهران گرفته تا شهرهای بزرگ و کوچک، مردم عزیز هر شب حضور پیدا می‌کنند و پشتیبان رزمندگان دلاور ما در میدان جنگ هستند.

وی با اشاره به نقش دانشگاهیان در این عرصه افزود: دانشگاهیان ما در سراسر کشور موکب‌هایی راه‌اندازی کرده‌اند و در نقاط مختلف کشور با برپایی این موکب‌ها برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی اجرا می‌کنند. به گفته وی، این حرکت به یک جریان فراگیر مردمی تبدیل شده است که همه اقشار جامعه در آن مشارکت دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مردم عزیز ما از زن و مرد، کودک و نوجوان، جوان و پیر، همه و همه در این حرکت حضور دارند. در این مدت تقریبا به بسیاری از شهرهای کشور سفر کردم و از نزدیک شاهد حضور گسترده مردم در میادین بودم. مردم این میادین را پر کرده‌اند تا میادین جنگ خالی نماند.

استاد خسروپناه در ادامه با اشاره به ابعاد درگیری‌های اخیر اظهار کرد: امروز ما درگیر یک جنگ جهانی شده‌ایم. این جنگ فقط جنگ رژیم صهیونیستی اسرائیل نیست و حتی تنها جنگ میان رژیم صهیونیستی و آمریکا هم نیست. وی با تأکید بر نقش آمریکا در این تحولات گفت: وقتی می‌گوییم رژیم صهیونیستی آمریکا، به این دلیل است که صهیونیست‌ها ماهیت و تفکری خاص دارند و رفتارهای آنان در این جنگ نیز نشان‌دهنده همان تفکر است.

وی مدعی شد که در آغاز این جنگ، هدف قرار دادن کودکان در یک مدرسه اقدامی حساب‌شده بوده و آن را ناشی از باورهای ایدئولوژیک و شیطانی رژیم صهیونیستی دانست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: البته این جنگ تنها به این دو بازیگر محدود نمی‌شود. متأسفانه برخی کشورهای به ظاهر اسلامی نیز امکانات، پول، ثروت، زمین و حتی ظرفیت‌های نظامی خود را در اختیار این جنگ قرار داده‌اند و همچنان نیز این روند ادامه دارد. به گفته وی، برخی کشورهای دیگر نیز به‌صورت آشکار یا پنهان از این جنگ حمایت می‌کنند.

استاد خسروپناه با بیان اینکه اگر جنگ جهانی سوم به‌طور رسمی آغاز می‌شد نیز همین نوع حملات و امکانات نظامی به کار گرفته می‌شد، گفت: با این حال ایران قهرمان و مردم و رزمندگان دلاور آن در برابر این هجمه‌ها ایستاده‌اند و نه تنها دفاع کرده‌اند بلکه پاسخ‌های متقابل نیز داده‌اند.

وی مدعی شد که در پاسخ به حملات انجام‌شده، نیروهای ایرانی مراکز مختلف نظامی و تحقیقاتی طرف مقابل را هدف قرار داده‌اند و گفت: اگر آنها یک مرکز نظامی ما را هدف قرار می‌دادند، رزمندگان ما چندین مرکز نظامی آنان را هدف قرار می‌دادند و اگر یک مرکز تحقیقاتی ما هدف قرار می‌گرفت، پاسخ متقابل نیز داده می‌شد.

استاد خسروپناه در ادامه به حمله به مجموعه هسته‌ای دیمونا اشاره کرد و مدعی شد که در این عملیات امکان هدف قرار دادن راکتور اتمی وجود داشته اما چنین اقدامی انجام نشده و به جای آن صرفا مرکز تحقیقات هدف قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به تلفات طرف مقابل در این درگیری‌ها مدعی شد که از آغاز این جنگ تاکنون تعدادی زیادی از نیروهای صهیونیستی کشته، مجروح و یا دچار معلولیت شده‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود به عوامل قدرت نظامی ایران در این شرایط اشاره کرد و گفت: قدرت نظامی رزمندگان ما حاصل چند عامل مهم است که باید به آنها توجه کرد.

وی نخستین عامل را «ساختار قدرتمند نظامی» دانست و اظهار داشت: حکمرانی دفاعی که توسط رهبر جمهوری اسلامی شکل گرفته، نقش مهمی در سازماندهی و استمرار عملیات‌ها داشته است. به گفته او، این ساختار به گونه‌ای طراحی شده که حتی در شرایط سخت نیز روند فرماندهی و عملیات‌ها با انسجام ادامه پیدا می‌کند.

استاد خسروپناه در ادامه عامل دوم را «رهبری و مدیریت کلان در شرایط جنگی» عنوان کرد و گفت: پیام‌ها و مواضع رهبر معظم انقلاب در آغاز این جنگ با اقتدار بیان شد و بازتاب گسترده‌ای در سطح جهانی داشت.

وی عامل سوم را حضور مردم و حکمرانی مردمی دانست و افزود: اگر حضور مردم در میادین نبود، دشمنان تلاش می‌کردند پس از شهادت برخی فرماندهان و مسئولان، زمینه اغتشاشات داخلی را فراهم کنند؛ اما مردم با حضور خود در صحنه این نقشه را خنثی کردند.

به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مردم در بسیاری از شهرها در روزهای روزه‌داری نیز در میدان حضور پیدا کردند و شب‌ها نیز با حضور در خیابان‌ها و میادین، حمایت خود را از رزمندگان اعلام کردند.

استاد خسروپناه چهارمین عامل را «روحیه جهادی رزمندگان» عنوان کرد و گفت: برخی از رزمندگانی که در عملیات‌های موشکی مشارکت دارند، در هفته‌های اخیر حتی خانواده‌های خود را ندیده‌اند و به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی افزود: بسیاری از این نیروها معتقدند تا زمانی که مأموریت‌هایشان به پایان نرسد، میدان را ترک نمی‌کنند و با روحیه جهادی در حال انجام وظیفه هستند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ساختار سازماندهی نیروهای نظامی گفت: در این ساختار، مأموریت‌ها به‌صورت دقیق میان نیروها تقسیم شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی واحدها مسئول هدف قرار دادن مراکز مشخص نظامی و برخی دیگر مأموریت‌های متفاوتی در مناطق مختلف دارند و این سازماندهی دقیق یکی از عوامل مهم قدرت دفاعی کشور به شمار می‌رود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود با اشاره به روحیه رزمندگان ایرانی در میدان نبرد، از ایثار و تلاش شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه رزمندگان با روحیه‌ای برگرفته از فرهنگ عاشورا در میدان حضور دارند، گفت: این رزمندگان حسینی‌وار و علوی‌وار در میدان حضور دارند و ذره‌ای احساس خستگی نمی‌کنند. بسیاری از این عزیزان در ماه مبارک رمضان با زبان روزه در حال انجام مأموریت‌های خود بودند و با وجود شرایط سخت، همچنان با روحیه‌ای بالا به جهاد ادامه می‌دادند.

استاد خسروپناه افزود: توفیق داشتم برخی از این رزمندگان را از نزدیک ببینم. واقعاً انسان در برابر روحیه و تلاش آنان شرمنده می‌شود؛ نه خواب و نه استراحتی دارند، اما با روحیه‌ای عمیق و جهادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وی تأکید کرد که این روحیه در مکتب امامین انقلاب شکل گرفته و رزمندگان در همین مکتب تربیت شده‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به نقش علم و فناوری در توان دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل مهمی که شاید کمتر به آن توجه می‌شود، عامل علم و فناوری است. این عامل نیز یک عامل تمدنی محسوب می‌شود و نقش مهمی در قدرت دفاعی کشور دارد.

وی اظهار کرد: از آغاز جنگ تاکنون دانشمندان ما در دانشگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های هوافضا، موشکی و پهپادی، هم‌زمان با رزمندگان در حال فعالیت هستند. به گفته وی، این دانشمندان به‌طور مستمر در حال ارتقای فناوری موشکی، طراحی نسل‌های جدید موشک‌ها و توسعه پهپادها هستند.

استاد خسروپناه افزود: دانشمندان دانشگاهی ما پا به پای رزمندگان در حال کار بر روی ارتقای توان دفاعی کشور هستند و به صورت لحظه‌به‌لحظه بر توسعه فناوری‌های نظامی تمرکز دارند.

وی در ادامه با اشاره به توان پدافندی کشور گفت: سامانه پدافندی که توانست جنگنده اف‑۳۵ را هدف قرار دهد، نه متعلق به روسیه بود و نه چین؛ بلکه یک سامانه پیشرفته پدافندی است که توسط دانشمندان ایرانی طراحی و ساخته شده است. به گفته او، این سامانه در آزمایش‌های اولیه نیز عملکرد موفقی داشته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی دانشمندان ایرانی در حملات اخیر گفت: در روزهای گذشته یکی از دانشمندان دانشگاه علم و صنعت به همراه خانواده‌اش به شهادت رسید. وی افزود: دشمن صهیونیستی به خوبی می‌داند که دانشمندان ایرانی در کنار رزمندگان در حال تقویت توان علمی و فناوری دفاعی کشور هستند و به همین دلیل آنان را هدف قرار می‌دهد.

استاد خسروپناه تأکید کرد: موشک‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته‌اند عمدتاً حاصل پژوهش‌ها و تحقیقات سال‌های گذشته هستند و در آینده نزدیک نسل‌های جدیدی از موشک‌ها و پهپادها با فناوری‌های پیشرفته‌تر در اختیار کشور قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه به اظهارات مقامات آمریکایی واکنش نشان داد و گفت: برخی مقامات آمریکا تهدیدهایی درباره ضرب‌الاجل یا حتی اعزام نیرو مطرح می‌کنند، اما جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی را دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه‌های تاریخی آمریکا در جنگ‌های مختلف افزود: اگر نیروهای خارجی بخواهند در منطقه حضور نظامی پیدا کنند، با مقاومت جدی مواجه خواهند شد و تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اقداماتی برای آنها هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.

استاد خسروپناه در بخش دیگر سخنان خود به موضوع تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود فشارها، تحریم‌ها و ظلم‌های فراوان، خویشتنداری کرده و اجازه داده است کشتی‌های کشورهای مختلف از تنگه هرمز عبور کنند.

وی ادامه داد: اما در شرایط کنونی، اگر دشمنان بخواهند به فشارها و اقدامات خصمانه خود ادامه دهند، ایران نیز می‌تواند در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند و اجازه ندهد عبور از این مسیر راهبردی بدون در نظر گرفتن منافع کشور انجام شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداشته و نخواهد داشت، اما در عین حال از منافع و امنیت خود با قدرت دفاع خواهد کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با پیروزی ایران اسلامی در این نبرد، کشور بتواند جایگاه قدرتمندتری در عرصه جهانی به دست آورد.