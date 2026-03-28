گورستان سربازان دشمن را برای نشان دادن اقتدار ایران آماده کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیرحسین شفیعی شنبه‌شب در تجمع پرشور مردم ارومیه در میدان ولایت فقیه این شهر افزود: قدرت اصلی کشور پشتیبانی مردم است و یکی از اشتباه های استکبار جهانی نیز فراموش کردن تاثیر این ملت فهیم در صحنه های مختلف بوده است.

وی اضافه کرد: تلاش مردم برای حضور مستمر در میدان خیابان و پشتیبانی از نیروهای مسلح، ضربه کاری بود که بر کمر استکبار زده شد و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران نیز با همین پشتیبانی، تلاش گسترده خود را برای دفاع از میهن ادامه می دهند.

امیر شفیعی با بیان اینکه نیروهای مسلح دهه ها برای این جنگ با استکبار جهانی آماده شده است، ادامه داد: در این جنگ تاکتیک های مختلفی مورد استفاده قرار گرفت که زمینه پشیمانی دشمن را فراهم کرده است.

فرمانده قرارگاه منطقه شمال غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز بزرگترین کشورها برای عبور از تنگه هرمز مجبور هستند اجازه بگیرند که همین امر نشان دهنده اقتدار روزافزون ماست.

امیر شفیعی با بیان اینکه نیروهای مسلح در سایه ولایت، اراده خود را بر پیشرفته ترین ارتش های جهان وارد می کنند، گفت: آنان در این جنگ با شکست مواجه شدند و از این رو، به عملیات روانی روی آوردند که شامل تلاش گسترده رسانه ای در خصوص توافق، مذاکره، حمله به زیرساخت ها و تهاجم زمینی است.

وی درخصوص احتمال تهاجم زمینی به کشورمان بیان کرد: ما منتظر چنین لحظه ای هستیم؛ نیروهای مسلح هرگز اجازه نخواهند داد که چترباز استکبار جهانی به سلامت به زمین بیاید.

شفیعی افزود: ترامپ به نیروهای ویژه خود می نازد ولی تکاوران نیروهای مسلح و نیروهای ویژه ما گریه های سربازان و تکاوران آنان پس از دستگیری در آب های ایران را در سال های گذشته فراموش نخواهند کرد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران خطاب به ترامپ قمارباز اظهار کرد: تاریخ ایران را بخوان و گورستان سربازان انگلیسی را بنگر؛ گورستان سربازان شما را نیز برای نشان دادن اقتدار ایران و درس عبرت به همه جهان آماده کرده ایم.