خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نیروهای مقاومت لبنان ۲ پایگاه نظامیان صهیونیست را که ده ها کیلومتر دور از مرزهای مشترک با فلسطین اشغالی قرار داشتند هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان با صدور بیانیه های پی در پی از اجرای دست کم ۳۹ عملیات ضد صهیونیستی طی روز شنبه خبر داد.

در جریان این عملیات ها علاوه بر آن که تعدادی تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی با پهپادهای انتحاری و موشک های حزب الله شکار شد ۲ پایگاه اشغالگران نیز هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پایگاه عین شیمر(پایگاه پدافند موشکی) در ۷۵ کیلومتری مرزهای مشترک لبنان و فلسطین اشغالی و پایگاه رگویم(پایگاه نظامی حاوی اردوگاه های آموزشی تیپ معروف گولانی) در ۶۵ کیلومتری مرزهای مذکور در جنوب شرق حیفای اشغالی با شلیک چندین موشک هدف قرار گرفتند.

ایران کدام کارخانه رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد

نیروهای مسلح ایران در حملات روز یک شنبه خود کارخانه ای را هدف قرار دادند که علاوه بر زیرساخت های تامین اقتصادی و صنعتی و امنیتی، نقش بسزایی در خطرات زیست محیطی برای ساکنان سرزمین های اشغالی دارد.

سقوط یک موشک ایرانی به مجتمع صنعتی «نئوت هوواف» در النقب واقع در جنوب فلسطین اشغالی، نقطه عطفی در ماهیت حملات موشکی ایران در جنگ کنونی به شمار می رود. این حمله موشکی، یکی از برجسته‌ترین تأسیسات صنعتی شیمیایی که کارخانه‌ای متعلق به شرکت صهیونیستی آدما است، را هدف قرار داد. این حمله منجر به آتش‌سوزی گسترده و نشت مواد شیمیایی خطرناک از این کارخانه شد.

مجتمع نئوت هوواف در قلب یکی از حساس‌ترین مناطق صنعتی سرزمین های اشغالی قرار دارد که مجموعه‌ای بزرگ از کارخانه‌های شیمیایی و پتروشیمی را در خود جای داده است و آن را به یک هدف استراتژیک تبدیل می‌کند. محل مورد هدف به طور خاص شامل مرکز اصلی تحقیق و توسعه آدما و یکی از مهم‌ترین سایت‌های تولیدی آن در سرزمین‌های اشغالی است.

شرکت « ADMA Agricultural Solutions Ltd» که هدف این حمله قرار گرفت، یک شرکت بین المللی در زمینه مواد شیمیایی کشاورزی است که در تولید کودهای شیمیایی و جمله علف‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها تخصص دارد.

شرکت ADMA در ده‌ها کشور در سراسر جهان فعالیت می‌کند و بیش از 20 سایت تولیدی در قاره‌های مختلف، از جمله سرزمین‌های اشغالی فلسطین، چین، آمریکا، هند، برزیل و لهستان دارد. این شرکت بیش از 1000 کارگر در سرزمین‌های اشغالی دارد و حضور جهانی آن، نشان‌دهنده حجم نفوذ این شرکت در زنجیره‌های تأمین کشاورزی بین‌المللی است. لذا هرگونه آسیبی به تأسیسات آن عواقب گسترده‌ای در سطح جهانی خواهد داشت.

فعالیت‌های ADMA محدود به تولید آفت‌کش‌ها نیست؛ بلکه شامل توسعه فناوری‌های پیشرفته برای سنتز مواد شیمیایی به منظور افزایش اثربخشی و کاهش اثرات زیست‌محیطی آنها، علاوه بر تولید سایر مواد شیمیایی حاصل از فرآیندهای تولید، مانند کلر و دی‌اکسید کربن، نیز می‌شود. با این حال، ماهیت شیمیایی پیچیده عملیات آن، تأسیسات آن را در برابر هرگونه هدف‌گیری نظامی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند و با توجه به پتانسیل آلودگی زیست‌محیطی و مواد شیمیایی خطرناکی که در خود دارد، می تواند برای ساکنان مناطق اطراف خطرآفرین باشد.

این حمله پیامدهای متعددی دارد که فراتر از تاثیرت میدانی است. نقش این شرکت در زنجیره تامین مواد غذایی و زنجیره‌های اقتصادی، نشان‌دهنده تغییر رویکرد ایران در حمله به زیرساخت‌های صنعتی و استراتژیک است. علاوه بر اینکه این حمله می تواند مقدمه ای برای سناریوهای پیچیده‌تر در خصوص حمله به اهداف خطرناک تر از لحاظ زیست محیطی باشد که در مقابل جنایات غیر قانونی آمریکایی- صهیونیستی در حمله به زیرساخت های انرژی و هسته ای ایران صورت می گیرد.

این حمله از نظر اقتصادی می تواند منجر به بی‌ثباتی در تولید و عرضه مواد ضروری کشاورزی شود و علاوه بر اقتصاد سرزمین های اشغالی، بر بازارهای محلی و بین‌المللی تأثیر بگذارد، چرا که آدما تأمین‌کننده اصلی راه‌حل‌های حفاظت از محصولات کشاورزی برای بسیاری از کشورها است. علاوه بر این، آسیب به مرکز تحقیق و توسعه این شرکت می‌تواند بر سرعت نوآوری در این زمینه که عنصری حیاتی در رقابت جهانی این رژیم است، تأثیر بگذارد.

از منظر امنیتی نیز، هدف قرار دادن یک تأسیسات صنعتی با این مقیاس، نشان‌دهنده گسترش بانک هدف ایران به زیرساخت‌های اقتصادی حیاتی است که در پاسخ به جنایات متجاوزان آمریکایی - صهیونیستی صورت گرفته و معادله های بازدارندگی را تعدیل می کند.

دور جدید حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سومین دور حملات خود به جنوب سرزمین های اشغالی طی ۴ ساعت گذشته را آغاز کردند.

رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از جبهه داخلی این رژیم از شلیک دور جدید موشک‌های ایرانی به سمت جنوب سرزمین های اشغالی خبر دادند.

بر اساس اعلام منابع صهیونیستی در پی حملات موشکی جدید ایران آژیرهای خطر در منطقه النقب به صدا درآمد.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که این حمله، سومین دور حملات ایران به جنوب سرزمین های اشغالی طی ۴ ساعت اخیر است.

در همین رابطه منابع صهیونیستی اعلام کردند که حمله ساعتی پیش ایران به منطقه بئر السبع توسط یک موشک بارشی انجام شد که به چندین مکان خسارت وارد کرد.

بر اساس این گزارش ۳۴ تیم آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در منطقه صنعتی بئر السبع هستند.در پی اصابت یک موشک ایرانی به کارخانه مهم پتروشیمی در منطقه النقب در جنوب سرزمین های اشغالی، تیم‌های آتش‌نشانی رژیم صهیونیستی در حال مقابله با نشت مواد خطرناک در منطقه «نئوت حوفاف» در جنوب سرزمین های اشغالی هستند.

بر اساس این گزارش جاده‌ها در منطقه رمات حوفاف بسته شده‌اند و کارگران و همچنین برخی از ساکنان که در اطراف این منطقه صنعتی زندگی می‌کنند، تخلیه شده‌اند.

مسئولان صهیونیست اعلام کرده اند که ساکنان منطقه نئوت حوفاف باید در خانه‌های خود بمانند و پنجره‌ها را ببندند.

هدف قرار دادن یک کارخانه مواد شیمیایی در بئرالسبع توسط ایران پس از حملات متمرکز در جنوب سرزمین های اشغالی صورت گرفت. حملات ایران همچنین بر مواضعی در شمال سرزمین های اشغالی و بندر حیفا که حاوی ایستگاه‌های حیاتی سوخت و نفت است، نیز متمرکز بود.

آمریکا و اسرائیل پیش از این، مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی و زیرساختی ایران، از جمله کارخانه‌های فولاد و سیمان و تأسیسات انرژی هسته‌ای را هدف قرار داده بودند که یک اقدام به شدت تنش آفرین به شمار می رود.

تاکید اجلاس ۴ جانبه بر تلاش برای توقف تنش در منطقه

وزرای خارجه مصر، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در نشستی چهارجانبه تبعات جنگ افروزی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران بر منطقه را بررسی کردند.

وزارت خارجه مصر اعلام کرد که وزرای خارجه مصر، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در اسلام‌آباد ضمن گفتگو درباره جنگ علیه ایران و پیامدهای آن بر منطقه، به ویژه پیامدهای اقتصادی، بر لزوم کاهش تنش تأکید دارند.

بر اساس این گزارش، نشست چهارجانبه بین بدر عبدالعاطیوزیر خارجه مصر، محمد اسحاق دار وزیر خارکه پاکستان، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی، «تشدید نظامی در منطقه و تلاش‌های انجام شده برای کاهش آن و دستیابی به آرامش» را بررسی کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ خود اعلام کرد که وزرای مذکور ارزیابی‌های خود را در مورد «پیامدهای اقتصادی وخیم تشدید نظامی در منطقه و تأثیرات آن بر ناوبری بین‌المللی» تبادل کردند و توافق شد که هماهنگی مشترک و مشورت نزدیک بین آنها ادامه یابد تا از تلاش‌ها برای کاهش تنش و برقراری امنیت و ثبات در منطقه حمایت شود.

وزیر خارجه مصر در این نشست تأکید کرد که مسیر آرامش و کاهش تنش، مبتنی بر راه‌حل‌های دیپلماتیک، تنها راه حل بحران کنونی است.

وی بر اهمیت تلاش برای بررسی ترتیبات منطقه‌ای جامع که مفهوم امنیت جمعی را تقویت می‌کند و توسعه سازوکارهای اجرایی مؤثر برای آن، به عنوان یک ضرورت استراتژیک فوری برای مقابله با چالش‌های بی‌سابقه که حاکمیت کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد، تأکید کرد.

این نشست در سایه ادامه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و گسترش پیامدهای آن به کل منطقه برگزار می‌شود. این در حالی است که کشورهای منطقه‌ای برای در امان ماندن از تبعات منفی این جنگ به دنبال راه حلی برای دستیابی به توقف جنگ هستند.

نشت مواد خطرناک از کارخانه‌ شیمیایی النقب و تخلیه منطقه

رسانه‌های عبری اعلام کردند که در پی اصابت مستقیم موشک‌های ایرانی به یک کارخانه‌ حساس در منطقه النقب، مواد خطرناکی نشت کرده و به ساکنان مناطق مجاور دستور داده شده است که در پناهگاه‌ها بمانند.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که در پی اصابت یک موشک ایرانی به کارخانه مهم پتروشیمی در منطقه النقب در جنوب سرزمین های اشغالی، تیم‌های آتش‌نشانی رژیم صهیونیستی در حال مقابله با نشت مواد خطرناک در منطقه «نئوت حوفاف» در جنوب سرزمین های اشغالی هستند.

معدود تصاویر منتشر شده از این حمله که تحت سانسور شدید نظامی رژیم صهیونیستی قرار دارد، دود سیاه و غلیظی را از یکی از کارخانه‌ها، پس از اصابت مستقیم یک موشک ایرانی به آن نشان می دهد.

سازمان رسانه ای رژیم صهیونیستی افزود که پس از بررسی میدانی محل در نئوت حوفاف، یک منبع در ارتش اسرائیل می‌گوید که اینها ترکش‌های موشکی هستند که بین دو کارخانه سقوط کرده‌اند!این در حالی است که تصاویر موجود، تخریب گسترده‌ای را در مرکز صنعتی "نئوت حوفاف" در نزدیکی بئر السبع نشان دادند.

تیم‌های آتش‌نشانی و نجات در سرزمین های اشغالی گفتند که ۳ تیم متخصص در زمینه مواد خطرناک به همراه نیروهای رصد و نظارت از ایستگاه بئر السبع به محل اصابت در کارخانه اعزام شده اند و شروع به بررسی سطح خطر و غلظت مواد در منطقه کردند.

بر اساس این گزارش، تیم‌ها مستقیماً روی مراکز نشت کار می‌کنند تا حادثه را مهار کرده و مخازن آسیب‌دیده را ببندند. این تیم ها از کارگران کارخانه و کارخانه‌های مجاور خواسته اند تا مناطق باز را تخلیه کرده و در داخل ساختمان‌های مستحکم پناه بگیرند تا عملیات رسیدگی میدانی به پایان برسد."

این اتفاق پس از آن رخ داد که سازمان رسانه ای رژیم اسرائیل پیشتر مدعی شده بود که هیچ خطری از نشت مواد خطرناک ناشی از آتش‌سوزی در اثر این حمله وجود ندارد.

رافائل گروسی: نیاز به توافق با ایران داریم

رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه « ما نیازمند توافق با تهران هستیم»، خاطرنشان کرد که گزینه آمریکا باید دستیابی به توافق با ایران باشد.

رافائل گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی در گفتگو با سی‌ان‌ان ابراز داشت: تأکید می‌کنم که ما نیاز به دستیابی به توافق با ایران داریم.

وی در این گفتگو خاطرنشان کرد که «دستیابی به توافق با ایران بهترین راه خواهد بود و آنها بسیار منطقی هستند و از منافع خود دفاع می‌کنند.»

گروسی تصریح کرد که گزینه آمریکا باید دستیابی به توافق با ایران باشد.

نشست وزرای خارجه پاکستان، عربستان، مصر و ترکیه درباره جنگ در ایران

نشست وزرای خارجه پاکستان، عربستان، مصر و ترکیه برای بررسی توقف تنش‌ها در منطقه از ساعتی پیش در اسلام‌آباد آغاز شد.

وزرای خارجه پاکستان، عربستان، مصر و ترکیه امروز یکشنبه در اسلام‌آباد گرد هم آمده اند تا درباره تلاش‌ها برای توقف جنگ در خاورمیانه گفتگو کنند.

اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در این رابطه گفت که انتظار می‌رود این نشست چهارجانبه طیف وسیعی از مسائل، از جمله تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ در منطقه را مورد بررسی قرار دهد.

بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و هاکان فیدان همتای ترکیه‌ای او شنبه شب وارد اسلام‌آباد شدند. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان نیز بعدازظهر یکشنبه برای شرکت در این نشست وارد پایتخت پاکستان شد. انتظار می‌رود این نشست تا فردا دوشنبه ادامه یابد.

نیویورک تایمز: به شدت از جنگ با ایران پشیمان خواهیم شد

دو روزنامه نگار آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گفتند که این کشور به شدت از جنگ افروزی در ایران پشیمان خواهد شد.

، رابرت سیگل روزنامه‌نگار و مجری رادیویی مشهوردر گفتگو با «ای. جی. دیون جونیور»، نویسنده و روزنامه‌نگار لیبرال آمریکایی و «مونا شارین»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی شناخته شده محافظه‌کار، به بررسی سیاست های جنگی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران پرداخت.

جی. دیون و شارین در این گفتگو متفق القول اعلام کردند که «پشیمانی» آمریکا از جنگ افروزی در ایران تنها به ابعاد نظامی منحصر نخواهد بود، بلکه به دلیل «آسیب های ساختاری» است که این جنگ به نقش رهبری آمریکا در جهان وارد کرده است.

بر اساس اعلام این دو روزنامه نگار آمریکایی، واشنگتن از «ضامن ثبات جهانی» به «شریکی غیرمنتظره» تبدیل شده است که از متحدان خود باج‌گیری می‌کند و خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی و حتی قانون اساسی داخلی خود عمل می‌کند و مردم آن نیز اعتماد خود را به حاکمیت از دست داده اند.

«ای. جی. دیون» در این گفتگو تصریح کرد که ترامپ رئیس جمهوری است که فاقد ثبات است. رفتارهای او بین تهدید نظامی و جستجوی مذاکرات برای آرام کردن بازارها و قیمت نفت در نوسان است و همین موضوع باعث شده حاکمیت آمریکا در برابر دشمنی باتجربه مانند ایران «غیرجدی» به نظر برسد.

از سوی دیگر، «مونا شارین»شرایط کنونی را «نقطه بحرانی ترامپیسم» نامید و افزود که مدافعان او دیگر نمی‌توانند ادعا کنند که او شطرنج سه‌بعدی بازی می‌کند، بلکه مشخص شده که او تصمیمیاتی «بداهه» می گیرد که منجر به اشتباهات فاحش در محاسبات استراتژیک شده است.

این دو روزنامه نگار با اشاره به خطرات جدی حاکمیت ترامپ در آمریکا بر ائتلاف ناتو اعلام کردند که وی به جای روح برادرانه و دموکراتیک، زبان معاملات تجاری را به کار گرفته و تعرفه‌های گمرکی را اعمال کرد و در خصوص مفید بودن ائتلاف ناتو ابراز تردید کرد.

دیون با استناد به وضعیت پنهان یا آشکار شورش متحدان اروپایی علیه آمریکا افزود که پیمان ناتو در «خطر جدی» قرار دارد.

مونا شارین نیز با اشاره به تهدید ترامپ برای حمله به گرینلند متعلق به دانمارک، به عنوان یک عضو ناتو به ابعاد دیگری از این تهدید اشاره و چنین تحولاتی را در روابط بین‌الملل غیرقابل تصور دانست.

گزارش این روزنامه آمریکایی می افزاید که ترامپ در خصوص جنگ با ایران، با متحدان خود مشورت نکرد، آن هم در شرایطی که آنها بیشترین آسیب را از توقف عرضه نفت و کود از طریق تنگه هرمز می‌دیدند. حتی کار به جایی رسید که وی، کر استارمر نخست‌وزیر انگلیس را به علت رد درخواست کمک خود مورد توهین و تحقیر قرار داد.

شارین معتقد است که این رفتار «ناپسند»، منجر به از دست دادن اعتماد اروپایی‌ها به وی شد و آنها را وادار کرد تا به طور جدی به دنبال «محیط‌های دوستانه‌تر» و اتکا به داخل در زمینه دفاعی باشند.

مونا شارین افزود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل کاهش حمایت کشورهای مختلف از آمریکا را درک کرده است، به همین علت سعی می‌کند تا آخرین لحظه دولت ترامپ را «بدوشد» تا به ایران، حزب‌الله و جنبش مقاومت اسلامی (حماس) آسیب بزند.

جی. دیون نیز در این زمینه هشدار داد که این مسیر شکافی را در سیاست آمریکا و نگاه افکار عمومی و بویژه نسل جوان آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کند.

دیون در ادامه به سوگیری بسیاری از جمهوری خواهان علیه ترامپ اشاره کرده و افزود که حزب جمهوری‌خواه در حال کوچک شدن است تا به «حزب ترامپ» تبدیل شود. وی افزود که این نگرانی ها منجر به اخراج میانه‌روها و محافظه‌کاران سنتی از حزب شده و توانایی حزب را برای رقابت در انتخابات عمومی تضعیف کرد.

مونا شارین این وضعیت را یک «دور باطل» توصیف کرد و افزود که نظرسنجی‌هایی که حمایت از تصمیمات ترامپ در قبال ایران را نشان می‌دهند، تنها منعکس‌کننده نظرات کسانی هستند که خود را «جمهوری‌خواهان ماگا» می‌دانند.

این دو روزنامه نگار آمریکایی متفق القول اعلام کردند که «پشیمانی شدید آمریکا از جنگ در ایران» یک پیش بینی بدون دلیل نیست، بلکه نتیجه طبیعی از هم پاشیدن ائتلاف‌های بین‌المللی، افزایش تفرقه در جامعه آمریکا و تضعیف نهادهای قانون اساسی است.

اصابت مخازن آمونیاک رژیم صهیونیستی و خطر نشت مواد شیمیایی

در اثر اصابت موشک‌های ایرانی به یک کارخانه آمونیاک در صحرای النقب در جنوب سرزمین های اشغالی هشدارها در زمینه نشست احتمالی مواد شیمیایی صادر شده است.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در حملات موشکی متوالی ایران به سرزمین‌های اشغالی یک مرکز حساس و حیاتی در صحرای النقب هدف اصابت مستقیم قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، یک موشک ایرانی به یک مرکز مهم و حساس در النقب در سرزمین‌های اشغالی اصابت کرده است.

همچنین صدای انفجارهای مهیب در قدس اشغالی و اطراف آن و منطقه صنعتی بئر السبع نیز به گوش می‌رسد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایران یک کارخانه مهم را در سرزمین‌های اشغالی و در منطقه النقب هدف حمله قرار داده است. این شبکه به هویت کارخانه مذکور اشاره ای نکرده است، اما برخی منابع رسانه ای اعلام کردند که حمله مذکور به مخازن آمونیاک در النقب انجام شده است.

در همین رابطه منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که جبهه داخلی این رژیم هشدار خطر در زمینه نشت مواد شیمیایی در نتیجه این حمله موشکی صادر کرده است.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که ایران در کمتر از نیم ساعت در ۳ نوبت متوالی مناطق گسترده از جنوب لبنان و دیمونا بئر السبع و تل آویو بزرگ را هدف حمله قرار داده است.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که اوضاع سرزمین‌های اشغالی در پی این حملات خطرناک گزارش می‌شود و تاسیساتی که موشک‌های ایرانی در النقب هدف قرار داده‌اند، بسیار حساس و حیاتی هستند .

ثبت ۲۱ هزار درخواست غرامت در سرزمین های اشغالی بر اثر حملات ایران

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که از آغاز جنگ جاری در منطقه، بیش از ۲۱ هزار درخواست برای دریافت غرامت ناشی از خسارات حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی ثبت شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از اداره مالیات این رژیم اعلام کرد که تاکنون ۲۱ هزار و ۵۵۲ پرونده در صندوق جبران خسارات این اداره ثبت شده که بیشتر آن ها مربوط به آسیب به ساختمان‌ها در سرزمین های اشغالی با ۱۴ هزار و ۱۹۰ مورد است.

بر اساس این آمار، ۲۰۹۹ درخواست مربوط به خسارات وسایل و اثاثیه، ۴۷۹۸ پرونده مربوط به آسیب به خودروها و ۴۶۵ مورد نیز به سایر خسارات اختصاص دارد.

در میان شهرها، تل‌آویو با ثبت ۴۴۸۹ درخواست، بیشترین میزان خسارت را داشته است. پس از آن بئر السبع با ۲۸۴۰ پرونده در رده دوم، و عراد با ۲۰۰۵، بیت‌شیمش با ۱۳۹۰ و دیمونا با ۱۲۸۲ درخواست در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در شهرهای بتاح‌تکفا ۷۷۸، ریشون لتسیون ۵۳۸، رمات‌گان ۵۰۰، بنی‌براک ۴۷۳ و رمله ۳۴۳ درخواست ثبت شده است.

در سطح منطقه‌ای نیز بیشترین درخواست‌ها مربوط به منطقه تل‌آویو بزرگ با ۹۳۵۹ پرونده است و پس از آن عسقلان با ۸۳۳۰، عکا با ۲۴۴۵ و طبریا با ۹۳۱ مورد بوده است. در قدس ۴۴۰ و در ایلات ۴۷ درخواست ثبت شده است.

مشارکت ۸ میلیون نفر در تظاهرات ضد ترامپ در آمریکا

برگزارکنندگان تظاهرات «نه به پادشاهان» از مشارکت ۸ میلیون نفر در اعتراضات علیه سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سراسر این کشور خبر دادند.

برگزارکنندگان تظاهرات «نه به پادشاهان» در آمریکا اعلام کردند که حداقل ۸ میلیون نفر در اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا این کشور شرکت کرده‌اند که این تعداد «بی‌سابقه» است.

این جنبش که بیش از ۳۳۰۰ تظاهرات را در ۵۰ ایالت آمریکا سازماندهی کرده بود، گفت که مشارکت عمومی در اعتراضات در سراسر کشور برگزار شده است، اما مقامات آمریکایی هیچ آمار رسمی در این خصوص منتشر نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش، شهرهای بزرگی از جمله نیویورک، واشنگتن، فیلادلفیا و دالاس شاهد تظاهرات گسترده‌ای بودند و در شهرهای دیگر نیز مشارکت فزاینده‌ای در مقایسه تظاهرات اعتراض آمیز پیشین در ژوئن گذشته مشاهده شد که این افزایش گاه تا بالغ بر ۴۰ درصد بود.

در ایالت مینه‌سوتا که کانون تنش در سیاست‌های مهاجرتی ترامپ محسوب می‌شود، تظاهراتی در مقابل ساختمان شهرداری در سنت پل برگزار شد. معترضان در این تظاهرات تصاویر شهروندانی را که امسال توسط نیروهای اداره مهاجرت و گمرک به ضرب گلوله کشته شده بودند، بالا بردند.

در نیویورک، هزاران نفر در منهتن تجمع کردند. رابرت دنیرو بازیگر آمریکا در این تظاهرات، ترامپ را «تهدیدی موجودیتی» برای آزادی‌ مردم دانست. در واشنگتن نیز تظاهرات گسترده ای در میدان «نشنال مال» برگزار شد که با شعارهای ضد ترامپ همراه بود. تحرکاتی نیز در چندین ایالت دیگر از جمله تگزاس و مریلند برگزار شد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا در واکنش به این اعتراضات میلیونی مدعی شد که گروهی متشکل از حدود ۱۰۰۰ «اغتشاشگر» یک ساختمان فدرال را در لس آنجلس محاصره کردند. بر اساس این گزارش دو نفر در این تظاهرات مسالمت آمیز که جمهوری‌خواهان آن را «ضد آمریکایی» توصیف کردند، بازداشت شدند.

این تظاهرات سومین تظاهرات اعتراض آمیز طی یک سال است و در تظاهرات پیشین نیز میلیون‌ها نفر شرکت کرده بودند. تظاهرات اول این جنبش در سال گذشته با مشارکت بین ۴ تا ۶ میلیون نفر آغاز شد و در تظاهرات دوم جمعیت معترضان به حدود ۷ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.

این تحرکات در حالی صورت می گیرد که طبق نظرسنجی رویترز، محبوبیت ترامپ به در سایه فراخوان‌ها برای اعتراض به سیاست‌های او، به ویژه در مورد مهاجرت و جنگ با ایران به کمتر از ۳۴ درصد رسیده است. میزان حمایت افکار عمومی آمریکا از سیاست های ترامپ بویژه در سایه جنگ افروزی در ایران به به پایین‌ترین سطح خود از زمان ورود او به کاخ سفید رسیده است.

موج سنگین حملات موشکی ایران و حزب الله به سرزمین های اشغالی

منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی موج جدید عملیات مشترک موشکی ایران و حزب الله لبنان علیه اهدافی در سراسر شمال فلسطین اشغالی را مهیب توصیف کردند.

همزمان با اعلام آغاز حملات موشکی همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که آژیرهای خطر در قدس اشغالی و منطقه تل‌آویو و اشدود و اطراف آن به صدا درآمدند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که در پی این حملات، صدای انفجارهای مهیب در تل‌آویو و قدس اشغالی به گوش رسید.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین از شلیک موج موشکی دیگری از سوی ایران به سمت جولان و شمال سرزمین های اشغالی خبر دادند.

در پی این حملات آژیرهای خطر در شهر اشغالی حیفا و اطراف آن و همچنین عکا و الجلیل به صدا درآمدند. لحظاتی بعد از آژیرهای خطر، صدای انفجار مهیب در حیفا و الجلیل به گوش رسید.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که آژیرهای خطر در ابیریم، فسوطه و ایون مناحم در الجلیل غربی به صدا درآمدند.

منابع صهیونیستی اذعان کردند که حملات موشکی اخیر ایران تمام مناطق شمالی از مرز لبنان تا حیفا را هدف قرار داده است.

بنا بر اعلام رسانه‌های صهیونیستی، حزب‌الله همزمان با حمله موشکی ایران، شمال سرزمین های اشغالی را با موشک هدف قرار داد.

ایهود باراک: کابینه اسرائیل در جنگ ایران توهم فروشی می کند

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی گفت با اشاره به اینکه نتانیاهو در جنگ ایران توهمات خود را به جای واقعیت به مردم تحویل می دهد، گفت که امکان از بین بردن حاکمیت ایران و حزب الله از طریق نظامی وجود ندارد.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از ایهود باراک، نخست‌وزیر سابق این رژیم نسبت به توهمات و شکست کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در مدیریت جنگ هشدار داده و از بین بردن حزب‌الله لبنان را غیر ممکن توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه ادامه جنگ افروزی نتانیاهو با هدف جلوگیری از محاکمه نتانیاهو است، تصریح کرد که مدیریت جنگ از ابتدا بر اساس «یک توهم بزرگ» بنا شده بود و «هیچ امکانی برای از بین بردن حزب‌الله برای همیشه وجود ندارد.»

باراک خاطرنشان کرد که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل، در کابینه هشدارهای واقعی در بالاترین سطح قرمز را ارائه کرده که ممکن است منجر به فروپاشی ارتش از درون شود. وی همچنین از سکوت بنیامین نتانیاهو و عدم توجه او به این هشدارها انتقاد کرد.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی افزود که باراک در این مصاحبه افزود که کابینه بی توجه به مسایل پیرامونی سرزمین های اشغالی، در مورد مسائلی بحث می‌کند که ربطی به جنگ ندارند، ولی بحران‌ نیروهای ذخیره، آوارگی ساکنان شمال و بیکار شدن صاحبان مشاغل را نادیده می‌گیرد.

باراک همچنین تأکید کرد که هیچ راه‌حل سریعی برای بحران کمبود نیروی انسانی ارتش وجود ندارد و استخدام حریدی‌ها نیز حداقل تا یک سال دیگر نتیجه نخواهد داد و کابینه در ایجاد آمادگی های مختلف از جمله تقویت مناطق شمالی شکست خورده است.

وی افزود که کابینه نتانیاهو توهمات خود را به جای واقعیت به ساکنان سرزمین های اشغالی تحویل می دهد و حقیقت را نه به مردم، بلکه حتی در پشت درهای بسته نیز مطر ح نمی کند؛ همین موضوع منجر به اشتباهات مکرر در ارزیابی واقعیت، به ویژه در مورد جنگ ایران می‌شود.

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی خواستار عدم اعتماد به تصمیمات نتانیاهو بدون بررسی دقیق شد و تصریح کرد که حزب‌الله را نمی‌توان از نظر نظامی از بین برد و تنها راه‌حل، یک توافق سیاسی است. وی همچنین امکان سرنگونی حاکمیت ایران یا دستیابی به یک دستاورد قاطع از راهکارهای نظامی را نیز رد کرد.

باراک با اشاره به اینکه کابینه به دنبال پایان دادن به جنگ نیست، افزود که این موضوع علاوه بر ناتوانی نتانیاهو دلیل دیگری نیز دارد و آن این است که وی می‌خواهد از باز شدن پرونده مسئولیت‌ها در مورد حوادث ۷ اکتبر جلوگیری کند.

تحقیر بن سلمان توسط ترامپ به روایت رسانه عربی

روزنامه یمنی ۲۶ سپتامبر در گزارشی نوشت، سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به محمد بن سلمان ولی عهد عربستان یک اهانت آشکار به شمار می رود آن هم دقیقا بعد از شکست سنگینی که نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی سلطان واقع در ریاض مقابل موشک های ایرانی متحمل شدند.

در این گزارش آمده است، ترامپ در یک نشست اقتصادی با حضور وزیر دارایی عربستان، به صورت علنی و با لحنی تحقیر آمیز سخنانی را خطاب به بن سلمان مطرح کرد و از او خواست پول های بیشتری در برابر حمایت نظامی! بدهد.

ترامپ با لحنی تحقیرآمیز و با ادبیاتی زشت مانند «ولیعهد عربستان باید نشیمنگاه من را ببوسد» گفت «او فکر نمی‌کرد چنین چیزی اتفاق بیفتد. فکر نمی‌کرد مجبور شود از من تملق‌گویی کند. واقعاً این‌طور فکر نمی‌کرد... اما حالا مجبور است با من رفتار خوبی داشته باشد. به او بگویید بهتر است با من خوب رفتار کند. او به این کار نیاز دارد.»

وی با لحنی تمسخر آمیز به مذاکرات گذشته خود با بن سلمان اشاره کرد و گفت: زمان عذرخواهی تمام شده، وعده های مشروطی که بن سلمان در خصوص پیوستن به یک سری توافقنامه ها یا ورود به جنگ ارائه داده بود دیگر مقبول نیست.

در این گزارش تاکید شده است، تحلیلگران معتقدند این سخنان بیانگر یک تحول جدید در روابط میان عربستان و آمریکا است. ترامپ دیگر به دنبال ائتلاف گذشته خود نیست بلکه به دنبال تسلیم کامل و دریافت مستقیم هزینه های جنگ فرسایشی است که کشورش آن را به راه انداخته است.

درخواست کمک از سوی یک هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی

یک فروند هواپیمای سوخت رسان آمریکا که از فرودگاه بن گوریون پرواز کرده بود بعد از چرخ زدن در حریم هوایی اردن و ارسال یک درخواست کمک اضطراری مجددا به اراضی اشغالی بازگشته و در این منطقه فرود آمد.

هنوز جزئیات بیشتری از این واقعه و علت بازگشت هواپیمای مذکور به اراضی اشغالی منتشر نشده است.

ویرانی‌های برجای مانده ناشی از عملیات موشکی ایران

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، در پی حملات موشکی ایران تصاویری از ویرانی های برجای مانده در اراضی اشغالی منتشر شده است.

در این گزارش آمده است، شعاع خسارت به ساختمان ها در محل اصابت یک موشک ایرانی به ۱۵۰ متر می رسد.

بر اساس این گزارش، ده ها خودرو نیز آسیب دیده اند و تعداد آنها از ۱۰۰ عدد فراتر می رود.

واکنش شدید روسیه به تجاوزات آمریکایی صهیونیستی

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد، متجاوزان با وجود مخاطرات به ویژه در زمینه مسائل هسته ای، به تشدید درگیری ها در خاورمیانه ادامه می دهند.

وی اضافه کرد، در ۲۷ مارس حملات هدف مندی علیه تأسیسات آب سنگین خنداب و تولید کیک زرد اردکان صورت گرفت. بعد از مدت کمی، گزارش هایی در خصوص حملات علیه منطقه ای در نیروگاه هسته ای بوشهر منتشر شد.

زاخارووا بیان کرد، این حملات باید از سوی جامعه جهانی قاطعانه محکوم شود چرا که نقض آشکار قوانین بین المللی است. باید عوامل این حملات بازخواست شوند. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید مواضع مشخص تر و قاطع تری در این خصوص اتخاذ کند. امیدواریم مدیر کل این آژانس یک پیام آشکار به مهاجمان مخابره کند؛ زمان توقف فرا رسیده است؛ شما از خط قرمز عبور کرده اید.

هلاکت نظامی آمریکایی صهیونیستی در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در جریان درگیری های جاری در جنوب لبنان یک نظامی صهیونیست تبعه آمریکا به هلاکت رسیده و سه تن دیگر زخمی شده‌اند.

این اعتراف ارتش رژیم صهیونیستی در حالی رسانه ای شده که آمار تلفات و زخمی های نظامیان اشغالگر به شدت سانسور می شود.

لازم به ذکر است که نیروهای حزب الله لبنان در نبرد زمینی با نظامیان صهیونیست و شکار تانک های مرکاوا طی روزهای گذشته رکورد زنی کرده اند.

مواضع رژیم صهیونیستی زیر آتش موشک‌ها و پهپادهای حزب‌الله قرار گرفت

حزب الله لبنان دقایقی قبل اعلام کرد که پایگاه راویه رژیم صهیونیستی واقع در جنوب بلندی های اشغالی جولان سوریه را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور با استفاده از تعدادی پهپاد صورت گرفته است.

حزب الله لبنان همچنین شهرک های اشغالی المطله و شتولا و منطقه الغجر را با شلیک چند موشک هدف قرار داد.

روزنامه صهیونیستی معاریو نیز اذعان کرد، حزب الله به موشک باران شهرک های شمالی طی شب گذشته ادامه داده است.

هزاران صهیونیست برای فرار از جنگ به صحرای سینا پناه برده‌اند

منابع خبری اعلام کردند که هزاران صهیونیست، سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده و به صحرای سینا رفته‌اند.

شبکه تلویزیونی «کان» اعلام کرد که به دنبال تداوم جنگ، هزاران نفر از اتباع این رژیم از بیم حملات و برای یافتن آرامش و امنیت، به منطقه سینا در مصر فرار کرده‌اند.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، تشدید درگیری‌ها موجب شده تا تعداد زیادی از اشغالگران برای دور ماندن از تبعات جنگ، به سوی این منطقه پناه ببرند.