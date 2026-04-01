طرح جدید مقاومت لبنان برای محاصره نظامیان اشغالگر

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی المقداد» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در گفتگو با شبکه المیادین به تشریح تاکتیک های مقاومت پرداخت و گفت: طرح جدید مقاومت، تشکیل گروه‌های کوچک برای عقب‌نشینی در برابر پیشروی اشغالگران و سپس محاصره آنها و وارد کردن تلفات است. طرح جدید مقاومت با طرح جنگ گذشته متفاوت است.

وی افزود: برخی گمان کردند مقاومت پایان یافته و این جنگ برای اشغالگران آسان خواهد بود.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.