هشدار واشنگتن پست درباره خطرات تجاوز زمینی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارشی نوشت، تجاوز زمینی احتمالی آمریکا علیه ایران باعث می شود نظامیان آمریکایی در معرض خطرات بزرگتری قرار بگیرند.

در این گزارش آمده است، نظامیان آمریکایی در معرض خطرات متنوعی از حملات پهپادی و موشکی ایران گرفته تا حملات زمینی و انفجارها قرار می گیرند.

این در حالی است که در کنگره آمریکا در خصوص حمایت از این تجاوز زمینی علیه ایران اختلاف وجود دارد. همچنین نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد ۶۲ درصد از آمریکایی ها با چنین تجاوزی مخالف هستند.