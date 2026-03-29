  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۳

محموله ۳۱۳ تنی کمک دارویی روسیه به هلال‌احمر ایران تحویل داده شد

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحویل محموله بزرگ دارویی اهدایی کشور روسیه، این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از همدلی و همکاری‌های بشردوستانه میان ملت‌ها توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند گفت: در روزهایی که نیاز به همبستگی و همراهی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اهدای ۳۱۳ تن دارو از سوی کشور دوست، روسیه، نشانه‌ای روشن از روح انسان‌دوستی و مسئولیت‌پذیری بین‌المللی است که شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.

وی با قدردانی از نقش مؤثر دستگاه دیپلماسی کشور افزود: این محموله ارزشمند با پیگیری‌های مستمر و مدیریت سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، تأمین و به کشور منتقل شد و اکنون در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار گرفته تا در مسیر خدمت به مردم مورد استفاده قرار گیرد.

کولیوند تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، این اقدام انسان‌دوستانه دولت و ملت روسیه را ارج می‌نهد و آن را نمادی از دوستی عمیق و همکاری‌های مؤثر میان دو کشور می‌داند. بی‌تردید، این همراهی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات بشردوستانه در آینده باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما قدردان این حمایت ارزشمند هستیم و امیدواریم چنین اقدامات نیک‌اندیشانه‌ای، پیام‌آور سلامت، امید و آرامش برای مردم باشد.

کد مطلب 6786088
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

