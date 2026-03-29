به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند گفت: در روزهایی که نیاز به همبستگی و همراهی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، اهدای ۳۱۳ تن دارو از سوی کشور دوست، روسیه، نشانهای روشن از روح انساندوستی و مسئولیتپذیری بینالمللی است که شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.
وی با قدردانی از نقش مؤثر دستگاه دیپلماسی کشور افزود: این محموله ارزشمند با پیگیریهای مستمر و مدیریت سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، تأمین و به کشور منتقل شد و اکنون در اختیار جمعیت هلالاحمر قرار گرفته تا در مسیر خدمت به مردم مورد استفاده قرار گیرد.
کولیوند تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، این اقدام انساندوستانه دولت و ملت روسیه را ارج مینهد و آن را نمادی از دوستی عمیق و همکاریهای مؤثر میان دو کشور میداند. بیتردید، این همراهیها میتواند زمینهساز گسترش تعاملات بشردوستانه در آینده باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما قدردان این حمایت ارزشمند هستیم و امیدواریم چنین اقدامات نیکاندیشانهای، پیامآور سلامت، امید و آرامش برای مردم باشد.
