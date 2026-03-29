کولاک شدید دید افقی را در گردنه چری به صفر رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خداوردی سرپرست اداره راهداری بخش بازفت شهرستان کوهرنگ از کاهش شدت کولاک در گردنه چری خبر داد و گفت: با وجود باد و کولاک شدید ساعاتی پیش که دید افقی را به صفر رسانده بود، هماکنون تیمهای راهداری مشغول پاکسازی کنارههای مسیر هستند تا پس از آن، بازگشایی کامل محور انجام شود.
وی تصریح کرد: گردنه چری به عنوان یکی از برفگیرترین مسیرهای چهارمحال و بختیاری، ساعاتی پیش صحنه باد و کولاک شدید بود؛ بهگونهای که دید افقی در این محور به صفر رسید و تردد خودروها عملاً غیرممکن شد.
سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای بخش بازفت شهرستان کوهرنگ با تأیید این شرایط جوی گفت: خوشبختانه با تلاش بیوقفه راهداران و تغییر شرایط جوی، هماکنون شدت کولاک کاهش یافته و اکیپهای راهداری با تمام توان مشغول پاکسازی کنارههای مسیر از برف و یخ هستند.
وی افزود: در حال حاضر، عملیات پاکسازی کنارهها و آمادهسازی بستر راه ادامه دارد و به محض اطمینان از ایمنی کامل مسیر، بازگشایی کامل محور انجام خواهد شد. از رانندگان و مسافران عزیز تقاضا میشود تا پیش از اعلام رسمی بازگشایی، از تردد در این گردنه خودداری کرده و آخرین وضعیت راهها را از سامانه ۱۴۱ استعلام کنند.
