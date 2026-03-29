۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۲

حجت‌الاسلام جلیلیان: حضور مردم در اجتماعات نوعی جهاد با زبان است

کرمانشاه - مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه حضور مردم در اجتماعات مذهبی و اجتماعی را نوعی «جهاد با زبان» دانست و بر نقش آن در تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیلیان شامگاه شنبه در اجتماع «نحن‌المنتقمون» که در شهرک مسکن شهر کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به مفهوم جهاد در آموزه‌های دینی اظهار کرد: جهاد دارای ابعاد مختلفی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها جهاد نیروهای نظامی در میدان دفاع از کشور و دیگری جهاد مردم در عرصه‌های اجتماعی است.

وی افزود: حضور مردم در مراسم، اجتماعات و مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی را می‌توان نوعی جهاد با زبان دانست که نقش مهمی در تقویت روحیه عمومی و ایجاد انسجام در جامعه دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با استناد به آیات قرآن و نقل‌هایی از سخنان شخصیت‌های دینی، بر اهمیت «ثبات قدم» در مواجهه با دشواری‌ها تأکید کرد و گفت: در آموزه‌های دینی، پایداری و استقامت در مسیر حق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

حجت‌الاسلام جلیلیان حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی را نشانه‌ای از انسجام اجتماعی دانست و تصریح کرد: از نگاه دینی، ثبات و پیوستگی جامعه در شرایط مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به تقویت روحیه امید و همبستگی در میان مردم کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رخدادهای سال‌های گذشته بیان کرد: در فراز و نشیب‌های مختلف کشور، مردم همواره نشان داده‌اند که برای دفاع از کشور آماده هستند و در کنار نظام و نیروهای مسلح از میهن خود حمایت می‌کنند.

کد مطلب 6786100

