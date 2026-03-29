به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیلیان شامگاه شنبه در اجتماع «نحن‌المنتقمون» که در شهرک مسکن شهر کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به مفهوم جهاد در آموزه‌های دینی اظهار کرد: جهاد دارای ابعاد مختلفی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها جهاد نیروهای نظامی در میدان دفاع از کشور و دیگری جهاد مردم در عرصه‌های اجتماعی است.

وی افزود: حضور مردم در مراسم، اجتماعات و مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی را می‌توان نوعی جهاد با زبان دانست که نقش مهمی در تقویت روحیه عمومی و ایجاد انسجام در جامعه دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با استناد به آیات قرآن و نقل‌هایی از سخنان شخصیت‌های دینی، بر اهمیت «ثبات قدم» در مواجهه با دشواری‌ها تأکید کرد و گفت: در آموزه‌های دینی، پایداری و استقامت در مسیر حق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

حجت‌الاسلام جلیلیان حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی را نشانه‌ای از انسجام اجتماعی دانست و تصریح کرد: از نگاه دینی، ثبات و پیوستگی جامعه در شرایط مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به تقویت روحیه امید و همبستگی در میان مردم کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رخدادهای سال‌های گذشته بیان کرد: در فراز و نشیب‌های مختلف کشور، مردم همواره نشان داده‌اند که برای دفاع از کشور آماده هستند و در کنار نظام و نیروهای مسلح از میهن خود حمایت می‌کنند.