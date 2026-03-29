روایت مربی والیبال استقلال از لحظات انفجارهای شدید در چند قدمی اش

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام باشگاه استقلال در پی حمله موشکی تأسفبار آمریکا و رژیم صهیونی در حوالی خیابان زرافشان تهران، کامبیز یعقوبی سرمربی سابق تیم والیبال استقلال گنبد، دچار جراحت شد.
کامبیز یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر،درباره جزییات این اتفاق گفت: برای خرید به فروشگاهی نزدیک خانهام بیرون رفته بودم. وقتی از مغازه بیرون آمدم یک موشک در فاصله نزدیک به من منفجر و پرت شدم.
وی گفت: در همان لحظه تلاش کردم که خودم را به جای امنی برسانم که موشک دوم منفجر شد و موج انفجار من را گرفت. فاصلهام با محلی که موشک به آن اصابت کرد خیلی نزدیک بود و حدودا ۸ تا ۱۰ متر فاصله داشتم. خیلی خدا به من رحم کرد.البته از ناحیه کمر و دست و پا دچار جراحت شدم. خدا را شکر شکستگی نداشتم اما زخمی شدم.
مربی پیشین والیبال استقلال گفت: پس از این اتفاق به سرعت به سمت خانه رفتم. پسرم در خانه خواب بود و از صدای انفجار و آسیبی که به خانه وارد شده بود، زبانش بند آمده بود و نمیتوانست صحبت کند.
یعقوبی گفت: متاسفانه از شدت انفجار تمام شیشههای خانهام، در و پنجره همگی از جا کنده شده بودند. واقعا اتفاق وحشتناکی بود و الان که به آن فکر میکنم هنوز تن و بدنم میلرزد.
وی گفت: در این مدت خودم درگیر جراحتها و زخمهایم بودم و مدام به بیمارستان میرفتم، جای شکرش باقی ماند که شکستگی برای من پیش نیامد. خانهام را هم تعمیر کردم و یکی دو روز است که توانستیم در آنجا زندگی کنیم.
مربی پیشین والیبال استقلال تاکید کرد: حملات آمریکا و رژیم صهیونی به کشورمان ناجوانمردانه است آنها مردم بیگناه را هدف قرار دادهاند و آسیب زدند.امیدوارم هر چه زودتر سایه جنگ از کشورمان برداشته شود.
نظر شما