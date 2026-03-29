۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۵

زبان پسرم از ترس بند آمده بود؛

روایت مربی والیبال استقلال از لحظات انفجارهای شدید در چند قدمی اش

روایت مربی والیبال استقلال از لحظات انفجارهای شدید در چند قدمی اش

مربی سابق تیم والیبال استقلال گنبد گفت: موشک‌ها نزدیک خانه‌ام منفجر شد و موج انفجار مرا گرفت؛ خدا را شکر شکستگی نداشتم اما هنوز از شدت حادثه تنم می‌لرزد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام باشگاه استقلال در پی حمله موشکی تأسف‌بار آمریکا و رژیم صهیونی در حوالی خیابان زرافشان تهران، کامبیز یعقوبی سرمربی سابق تیم والیبال استقلال گنبد، دچار جراحت شد.

کامبیز یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر،درباره جزییات این اتفاق گفت: برای خرید به فروشگاهی نزدیک خانه‌ام بیرون رفته بودم. وقتی از مغازه بیرون آمدم یک موشک در فاصله نزدیک به من منفجر و پرت شدم.

وی گفت: در همان لحظه تلاش کردم که خودم را به جای امنی برسانم که موشک دوم منفجر شد و موج انفجار من را گرفت. فاصله‌ام با محلی که موشک به آن اصابت کرد خیلی نزدیک بود و حدودا ۸ تا ۱۰ متر فاصله داشتم. خیلی خدا به من رحم کرد.البته از ناحیه کمر و دست و پا دچار جراحت شدم. خدا را شکر شکستگی نداشتم اما زخمی شدم.

مربی پیشین والیبال استقلال گفت: پس از این اتفاق به سرعت به سمت خانه رفتم. پسرم در خانه خواب بود و از صدای انفجار و آسیبی که به خانه وارد شده بود، زبانش بند آمده بود و نمی‌توانست صحبت کند.

یعقوبی گفت: متاسفانه از شدت انفجار تمام شیشه‌های خانه‌ام، در و پنجره همگی از جا کنده شده بودند. واقعا اتفاق وحشتناکی بود و الان که به آن فکر می‌کنم هنوز تن و بدنم می‌لرزد.

وی گفت: در این مدت خودم درگیر جراحت‌ها و زخم‌هایم بودم و مدام به بیمارستان می‌رفتم، جای شکرش باقی ماند که شکستگی برای من پیش نیامد. خانه‌ام را هم تعمیر کردم و یکی دو روز است که توانستیم در آنجا زندگی کنیم.

مربی پیشین والیبال استقلال تاکید کرد: حملات آمریکا و رژیم صهیونی به کشورمان ناجوانمردانه است آنها مردم بی‌گناه را هدف قرار داده‌اند و آسیب زدند.امیدوارم هر چه زودتر سایه جنگ از کشورمان برداشته شود.

کد مطلب 6786114

