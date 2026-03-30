پیام استاندار بوشهر به مناسبت شهادت عشایر در دشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام ارسلان زارع استاندار بوشهر، آمده است: انتشار خبر حمله دشمن صهیونی - آمریکایی به محل اقامت عشایر غیرتمند قشقایی که منجر به شهادت کاظم شهیدی همراه با همسر و دو فرزند دلبند آن خانواده شد موجب تألم و تأثر اینجانب شد.

دشمنان ایران اسلامی در طول جنگ تحمیلی اخیر نشان دادند که برای رسیدن به مقاصد نامشروع و متوهمانه خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد و در جنایتی دیگر با حمله به محل اقامت عشایر کوچرو استان که در این شرایط جنگی با غیرت و حمیت به دنبال تأمین و تولید در حوزه اقتصاد روستایی و عشایری هستند ، جنایتی دیگر را رقم زدند.

مردم قدرشناس استان بوشهر و شهرستان دشتی با حضور خود در مراسم بزرگداشت و بدرقه شهدای عشایر نشان دادند که قدردان زحمات و غمخوار مظلومیت آنان هستند.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده این شهدای عزیز، مراتب تبریک و تسلیت خود را به جامعه عشایری کشور، استان بوشهر و استان فارس اعلام می دارم و برای شهدای منظور، علو درجات الهی را مسئلت می‌کنم.