۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

استمرار پیگیری نظارت بر عرضه کالاهای اساسی

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: موضوعات مربوط به تامین، ذخیره،توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی و آرد و نان، روزانه و در قالب قرارگاه اقتصادی در استان پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگارمهر،بهروز خلیلی صبح یکشنبه در جلسه قرارگاه اقتصادی شهرستان پارس آباد اظهار کرد:تامین سوخت دوم و جایگزین، افزایش توان تولیدات داخل استان، اصلاح الگوی کشت، وجود پیوست دانش بنیان طرح های اقتصادی از جمله اولویت هایی است که باید عملیاتی شود.

وی افزود:رعایت الگوی مصرف و اعمال پدافند غیر عامل از دیگر اولویت های مورد تاکید در قرار گاه اقتصادی استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از فرماندار پارس آباد و مدیران مربوطه شهرستان به دلیل تامین، توزیع، ذخیره مناسب کالاهای اساسی و نظارت مطلوب بر بازار قدردانی کرد و خواستار استمرار و حفظ شرایط موجود شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل به همراه فرماندار شهرستان پارس آباد و روسای ادارات مرتبط از کالاهای اساسی بازار و نانوایی ها بازدید و بر استمرار نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و فعالیت نانوایی ها تاکید کرد.

