به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جلسه قرارگاه اقتصادی استان اردبیل با اشاره به شرایط خاص کشور، اظهار کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی به خصوص سازمان‌های جهاد کشاورزی و صمت، وظایف و دستورات صریح قرارگاه اقتصادی را به شکل کامل و با جدیت اجرا و عملیاتی کنند.

وی افزود: دو دستگاه اجرایی جهاد کشاورزی و صمت، باتوجه به حوزه اختیارات و وظایف تاثیر بسیاری در کنترل و ثبات بازار و دیگر حوزه‌های اقتصادی دارند و بر همین اساس، در اجرا وظایف قانونی و مصوبات قرارگاه اقتصادی جدیت کامل داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید رویکرد و نگاه تصمیم‌گیری عملیاتی در شرایط خاص کشور داشته باشند و کلیه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی روند تامین، توزیع و وضعیت ذخیره سازی اقلام اساسی برای ۳ ماه آینده را بررسی کنند.

وی ادامه داد: باتوجه به اهمیت مسئله حوزه آرد و نان، از خرداد ماه سال جاری، سازمان صمت استان اردبیل مسئولیت کامل این حوزه را بر عهده دارد.

خلیلی اضافه کرد: باتوجه به تاکید ویژه استاندار اردبیل، دستگاه‌های اطلاعاتی و دادستانی استان با هرگونه تخلف و تخطی در از قانون برخورد می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: باتوجه به قرار گرفتن دارو در سبد کالابرگ برخی اقشار، سیستم بانکی استان اردبیل ظرف ۱۰روز آینده با تامین ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار، تامین و ذخیره سازی داروهای مورد نیاز توسط دستگاه مربوطه در دستور کار قرار می‌دهد.