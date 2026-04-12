پرداخت تسهیلات ازصندوق توسعه ملی برای تکمیل زنجیره گردشگری اردبیل

بهروز خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گردشگری همواره به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه استان مطرح بوده و از آغاز فعالیت دولت محلی، استاندار محترم بر تکمیل زنجیره ارزش این بخش تأکید داشته‌اند.

وی افزود: در سال گذشته، حدود یک همت اعتبار برای زیرساخت‌های گردشگری، خدماتی و صنعتی هزینه شده است. همچنین برای حمایت از طرح‌های اقتصادی در حوزه‌های گردشگری، خدمات و بازرگانی، با استفاده از منابع مختلف تسهیلات بانکی، حدود ۲۰ همت تسهیلات در قالب‌های گوناگون به واحدهای مربوطه پرداخت شده است.

۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اولویت‌دار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: علاوه بر این، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اولویت‌دار گردشگری دریافت کرده‌ایم که اکنون در مراحل بررسی پرونده‌ها و پرداخت قرار دارد و ما به جد پیگیر هستیم تا ان‌شاءالله این منابع نیز پرداخت شود.

خلیلی ادامه داد: همچنین ۸۶ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۰ درصد در بخش گردشگری داریم که در برنامه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی امسال قرار دارد.

وی افزود: هدف ما این است که مسائل و مشکلات این واحدهای در حال احداث را پیگیری کرده و منابع مالی مورد نیازشان را تأمین کنیم تا شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار در بخش گردشگری باشیم.