عارف: از حمله مغول تا تجاوز آمریکایی صهیونیستی علم در ایران متوقف نشده

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه پیگیری‌های مستمر دولت در شرایط جنگی، در تماس تلفنی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آخرین وضعیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.

محمدرضا عارف در این گفت‌وگو با اشاره به حملات اخیر دشمن به برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، این اقدامات را به‌شدت محکوم کرد و آن را نشانه‌ای آشکار از دشمنی با علم، فناوری و پیشرفت ملت ایران دانست.

وی با تأکید بر اینکه آنچه دشمنان در این مدت نشان داده‌اند، مخالفت با اصل علم و پیشرفت در ایران است، تصریح کرد: دشمنان به‌دنبال آن هستند که جریان تولید علم و حرکت علمی کشور را متوقف کنند و با ایجاد ناامنی، دانشگاه را از کارکرد اصلی خود بازدارند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشینه تاریخی ایران در عرصه علم و تمدن افزود: علم در این سرزمین ریشه‌ای چند هزار ساله دارد و ملت ایران در طول تاریخ، حتی در برابر تهاجمات گسترده و ویرانگر، از جمله حمله مغول، هرگز مسیر علم و دانش را متوقف نکرده است.

عارف تأکید کرد: امروز نیز اقدامات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در هدف قرار دادن مراکز علمی، در امتداد همان رویکرد برای مقابله با پیشرفت علمی ایران است، اما همان‌گونه که در گذشته ناکام مانده‌اند، این بار نیز به نتیجه‌ای نخواهند رسید.

وی با بیان اینکه دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی یکی از پایه‌های اصلی اقتدار ملی است، خاطرنشان کرد: همین ظرفیت‌های علمی و فناوری است که امروز در بخش‌های مختلف به کمک کشور آمده، قدرت ملی را افزایش داده و دشمنان را دچار سردرگمی و شکست کرده است؛ از همین رو نیز کینه‌ای عمیق نسبت به دانشگاه‌های کشور در دل دارند، در حالی که نمی‌دانند علم از ایران و ایرانی جداشدنی نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت ادامه مسیر توسعه علمی با قدرت بیشتر تأکید کرد و افزود: حفظ و تقویت سرمایه‌های انسانی، به‌ویژه اساتید و نخبگان، یک اولویت جدی است و لازم است برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تأمین معیشت اساتید، به‌خصوص اساتید جوان، صورت گیرد.

عارف همچنین بر لزوم بازگشایی هرچه سریع‌تر دانشگاه‌ها پس از تعطیلات نوروزی تأکید کرد و گفت: بازگشت دانشگاه‌ها به روند عادی آموزش و پژوهش، پیام روشنی از پویایی، اقتدار و ایستادگی ملت ایران به دشمنان خواهد بود و آنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام خواهد گذاشت.

وی در پایان تصریح کرد: مسیر پیشرفت علمی کشور با اتکا به توان داخلی و سرمایه انسانی ارزشمند، با قدرت ادامه خواهد یافت و هیچ اقدام خصمانه‌ای قادر به توقف این حرکت نخواهد بود.