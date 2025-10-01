به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری گفت: امروز طی مراسمی با حضور وزیر میراث فرهنگی ۲۶۷ پروژه در حوزه‌های مختلف گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۱۳ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری می رسد. این پروژه‌ها شامل بخش‌های اقامتی، پذیرایی و مراکز تفریحی سرگرمی است که در قالب ۳۲ هتل و هتل‌آپارتمان، ۹۸ اقامتگاه بوم‌گردی و ۱۲ مجموعه گردشگری افتتاح خواهند شد. با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بیش از ۳۱۱ هزار مترمربع به زیربنای تأسیسات گردشگری کشور اضافه می‌شود.

وی در یک برنامه تلویزیونی گفت: از هفته گردشگری سال گذشته تا امسال در مجموع ۸۶۰ پروژه گردشگری در شهرها و استان‌های مختلف به بهره‌برداری رسیده است. همچنین طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظف است طی پنج سال آینده ۵۰۰ هتل را به بهره‌برداری برساند؛ یعنی سالانه ۱۰۰ مرکز اقامتی و هتل. با افتتاح پروژه های امروز نیز این هدف در سال نخست محقق شده و ۱۰۰ هتل شامل انواع هتل‌های یک تا پنج ستاره، بوتیک‌هتل و هتل‌آپارتمان به بهره‌برداری می رسد.

به گفته این مسئول وزارت میراث‌فرهنگی، سیاست کلان این وزارتخانه بر این اساس است که سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها به دست بخش خصوصی انجام شود و دولت نقش سیاست‌گذاری، نظارتی و حمایتی را بر عهده داشته باشد.