به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ستوده گفت: کارشناسان بهداشت محیط به منظور حفظ و تأمین سلامت عموم و همچنین حسب وظیفه ذاتی خود، بر فعالیت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و همچنین اماکن عمومی نظارت کرده و ضمن کنترل بهداشت آب و مواد غذایی در صورت مشاهده هرگونه فعلی که تهدیدکننده سلامت افراد باشد مطابق مقررات اقدامات قانونی لازم را به عمل می‌آورند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر اظهار کرد: با توجه به وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص کنونی کشور، به منظور جلوگیری از هرگونه بحران در آب و غذای مصرفی شهروندان، فعالیت‌های کارشناسان بهداشت محیط در طی این ایام تداوم داشته است.

وی گفت: از ابتدای وقوع جنگ تاکنون بیش از ۲۵۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده مواد غذایی و اماکن عمومی صورت گرفته است، افزون بر این تعداد ۴۸ مورد سنجش پرتابل جهت اطمینان از سلامت مواد غذایی عرضه‌شده در صنوف انجام شده است.

ستوده اضافه کرد: به منظور بررسی وضعیت بهداشت آب شبکه توزیع تعداد ۶۳ مورد نمونه‌برداری آب آشامیدنی و تعداد ۴۴۳ مورد سنجش میزان کلر مصرفی آب توسط کارشناسان بهداشت محیط انجام شده و خوشبختانه نتایج توسط آزمایشگاه مطلوب اعلام شده است.

ستوده در ادامه افزود: از ابتدای شروع جنگ تاکنون تعداد سه واحد صنفی به دلیل بی‌توجهی به دستورات بازرسین و تخلف بهداشتی به تعزیرات حکومتی معرفی‌شده‌اند.

وی گفت: حفظ سلامت شهروندان اولویت ما است و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم، همچنین شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی می‌توانند با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کنند.