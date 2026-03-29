لزوم تسریع در پایش و ارزیابی خسارت بیمه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، روز گذشته نخستین نشست کارگروه پایش و ارزیابی خسارت بیمه کشاورزی در سال ۱۴۰۵ با حضور قائممقام صندوق بیمه کشاورزی و جمعی از مدیران و نماینده شرکت ارزیابی خسارت برگزار شد.
این نشست تخصصی با هدف تسریع در فرآیندهای فنی بیمهای، تحکیم و تقویت شبکه اجرایی و تسهیل در ارزیابی و پرداخت خسارتها به بیمهگذاران بخش کشاورزی، برگزار شد و راهکارهای عملیاتی برای بهبود خدماترسانی به تولیدکنندگان در مناطق مختلف کشور تدوین شد.
در نخستین جلسه سال ۱۴۰۵ کارگروه پایش و ارزیابی خسارت، بهزاد باباخانی قائممقام صندوق بیمه کشاورزی بر اهمیت سرعتبخشی به فرآیندهای فنی و ارزیابی دقیق خسارتها تأکید ویژه کرد.
در این نشست که با حضور نماینده شرکت ارزیابی خسارت و مدیران صندوق برگزار شد، محورهای اصلی برای تسریع در فرآیند تنظیم پیوست فنی با اولویتبندی در مناطق گرمسیری به دقت و با جزئیات مورد بررسی و گفتوگوی کارشناسی قرار گرفت.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در این جلسه، تأکید ویژهای بر تسریع در انجام فرآیند تنظیم گزارشهای پیوست فنی بیمهنامهها براساس جدول زمانبندی ابلاغی در آییننامه اجرایی و تهیه نقشههای دقیق اراضی تحت پوشش بیمه کشاورزی و تدوین پلیگونهای مربوطه داشت.
این اولویتبندی با تمرکز خاص بر مناطق گرمسیری کشور بهویژه استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان و یزد است.
جلسه با تمرکز بر خسارتهای ناشی از سیل، تگرگ و سرمازدگی به اراضی تحت پوشش بیمه کشاورزی ادامه یافت و کاهش زمان ارزیابی خسارت و تسریع در پرداخت غرامتها و هماهنگی بیشتر در سراسر کشور با شرکت ارزیابی خسارت مورد تاکید قرار گرفت.
