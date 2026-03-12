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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۵۹

خبر خوش دولت به گندمکاران

خبر خوش دولت به گندمکاران

بنا بر اعلام صندوق بیمه محصولات کشاورزی، حق بیمه سهم کشاورز از سوی دولت پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه کشاورزی، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به پایان اجرای بیمه فراگیر گندم، گفت: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به استناد اطلاعات ارسالی از سامانه پهنه‌بندی در مجموع 1.346.730 فقره بیمه نامه برای سطح 6.440.846 هکتار از اراضی گندم دیم و آبی صادر شده و فرآیند بیمه فراگیر به پایان رسیده است.

وی افزود: خبر خوش برای گندمکاران این است که علاوه بر حق بیمه سهم دولت که مانند سالیان قبل به صورت یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شود با حمایت‌های ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی از تولید محصول راهبردی گندم، حق بیمه سهم کشاورز نیز با قرار گرفتن در جدول مصارف هدفمندسازی یارانه ها در بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت پرداخت خواهد شد و برای اولین بار کل حق بیمه گندم توسط دولت تقبل می‌شود.

وی ادامه داد: این امر نشان از حمایت تمام و کمال از گندمکاران و تحکیم امنیت غذایی کشور است.

شایان ذکر است صندوق بیمه کشاورزی بر اساس جزء (۳) بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به بیمه فراگیر گندم اقدام می‌کند.

کد مطلب 6773084
فاطمه امیر احمدی

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