خبر خوش دولت به گندمکاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه کشاورزی، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به پایان اجرای بیمه فراگیر گندم، گفت: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به استناد اطلاعات ارسالی از سامانه پهنه‌بندی در مجموع 1.346.730 فقره بیمه نامه برای سطح 6.440.846 هکتار از اراضی گندم دیم و آبی صادر شده و فرآیند بیمه فراگیر به پایان رسیده است.

وی افزود: خبر خوش برای گندمکاران این است که علاوه بر حق بیمه سهم دولت که مانند سالیان قبل به صورت یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شود با حمایت‌های ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی از تولید محصول راهبردی گندم، حق بیمه سهم کشاورز نیز با قرار گرفتن در جدول مصارف هدفمندسازی یارانه ها در بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت پرداخت خواهد شد و برای اولین بار کل حق بیمه گندم توسط دولت تقبل می‌شود.

وی ادامه داد: این امر نشان از حمایت تمام و کمال از گندمکاران و تحکیم امنیت غذایی کشور است.

شایان ذکر است صندوق بیمه کشاورزی بر اساس جزء (۳) بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به بیمه فراگیر گندم اقدام می‌کند.