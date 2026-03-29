۱۰۰۰ حمله دشمن به ۴۶۸ نقطه تهران؛ حیات در شهر جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، میثم افشار دبیرکل جمعیت هلال احمر در جریان بازدید از قرارگاه جنوبی امدادرسانی‌ هلال احمر در تهران، افزود: ایثار مردم و امدادگران بار دیگر به واژه‌های غیرت و مردانگی معنا بخشید.

وی‌ ادامه داد: تهران به نسبت بسیاری از استان‌های کشور وسعت زیادی ندارد اما بالغ بر هزار حمله به ۴۶۸ نقطه آن انجام شد. با این وجود مطلقا تهران یک شهر جنگی نیست و حیات در آن جاری است. جامعه نگران است اما وحشت در شهر دیده نمی‌شود و این یک اتفاق بسیار بزرگ است. در عرصه اجرایی نیز با وجود شهادت مسئولان مهم کشوری باز هم جریان دفاع از کشور ادامه دارد و این نیز یک اتفاق بزرگ دیگر است که نظیر ندارد.

افشار افزود: کشور ۳ برابر جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت قرار گرفته و تقریبا ۳ برابر آن ایام شهید داده ایم اما اوضاع کشور به مراتب از زمان آن جنگ بهتر است و مشکلی در روند جاری کشور وجود ندارد. در چنین فضایی امدادگران هلال احمر نیز با تمام توان پای کار بوده اند و به مردم خدمت رسانی کردند.

وی گفت: تمامی هلال احمری‌ها امروز در خط مقدم هستند و این تلاش ها سبب شده تا هلال احمر در میان مردم محبوبیتش دوچندان شود. امروز بیش از ۱۰۰ هزار نیروی واکنش سریع هلال احمر در سطح کشور آماده خدمت رسانی به مردم هستند و لحظه ای از میدان عقب ننشسته اند.